La congresista Karina Beteta (Fuerza Popular) confirmó que ha puesto a disposición su cargo como vocera alterna de su bancada. Agregó que este martes su agrupación definirá si continúa o no como parte del equipo de portavoces.

“El día sábado yo he puesto mi cargo a disposición. Yo, como siempre he dicho, no necesito un cargo para poder seguir fortaleciendo a mi bancada. Seguir ejerciendo mi rol de fiscalizador y control político. O sea los cargos no me hacen a mí”, manifestó Beteta en dialogo con El Comercio.

“Agradezco la confianza de la presidenta del partido [Keiko Fujimori] como también la de los colegas congresistas y sí ellos consideran que es mejor que deba dar un paso al costado, no tengo ningún inconveniente”, agregó.

En esa línea, Beteta respaldó la posición de su partido de no respaldar la moción de censura, presentada por el Apra, contra el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva.

“Creo la razón también [de la reunión de bancada] era para que podamos analizar y forzar de una vez el tema de la censura: si Fuerza Popular apoyaba o no. No podíamos apoyar si no nos hemos reunido: no teníamos respuesta. Entonces, por ello, fue la reunión inmediata para tomar las decisiones”, agregó la congresista de Fuerza Popular.

Respecto a la declaración que hizo la lideresa del partido, Keiko Fujimori, donde indica que el partido tomará una actitud más “pro activa”, Karina Beteta manifestó que su bancada siempre mantuvo esa posición.

“La verdad sigo manteniendo la misma posición de que Fuerza Popular siempre ha ejercido un rol pro activo. Lamentablemente, ha habido una campaña de desprestigio”, sentenció Beteta.

El congresista Miguel Castro (Fuerza Popular) confirmó esta mañana que las voceras de su bancada Úrsula Letona, Karina Beteta y Alejandra Aramayo han puesto sus cargos a disposición tras la reunión de emergencia que su agrupación sostuvo el sábado.