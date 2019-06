Karina Beteta tras llamar "paje" a Daniel Salaverry: "¿Es un ataque eso?"

La congresista Karina Beteta (Fuerza Popular) aseguró que no ofrecerá sus disculpas al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por llamarlo “paje de compañía”, ya que no constituye un insulto según ella.

“No tengo por qué disculparme con alguien que constantemente ha dicho de la A la Z a la bancada que lo ha llevado a la presidencia, que lo ha llevado al Congreso”, afirmó.

El último martes, Karina Beteta arremetió contra Salaverry y lo calificó de “paje de compañía” del presidente Martín Vizcarra por haberse referido a la bancada mayoritaria como un “lastre” a través de Twitter.

"Vemos que [Daniel Salaverry] se ha convertido en el paje de compañía del presidente Martín Vizcarra, pero ya sabemos cómo terminan los 'felpudinis' de la política", refirió la legisladora este martes.

Karina Beteta consideró que los términos empleados para referirse a Salaverry no constituyen un “ataque”, por lo que no podría ser denunciada ante la Comisión de Ética Parlamentaria.

“¿Es un ataque eso [decirle paje de compañía]? Lean el diccionario, ¿qué significa? ¿No ve que el presidente [del Congreso] está acompañando todo lo que dice el presidente de la República? […] No he hecho ningún calificativo […] No es ningún insulto, lean qué es paje y qué cosa quiero decir”, precisó.

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), la palabra “paje” tiene como uno de sus significados lo siguiente: “criado cuyas funciones eran las de acompañar a sus señores, asistirlos en la espera de las antesalas, atender al servicio de la mesa y otras actividades domésticas”.

La congresista se refirió también a la reunión que mantienen este miércoles Daniel Salaverry y el jefe de Estado en Palacio de Gobierno.

“Creo que es más que evidente que el presidente del Congreso cumple órdenes, [cumple] lo que el presidente [Vizcarra] le dice: ‘hay que atacar al Parlamento’ y salen en conjunto a atacar a una institución”, señaló.

Finalmente, dijo esperar que el encuentro entre ambos titulares de poderes del Estado tenga por objetivo dejar de atacar al Congreso y que Salaverry “defienda” a dicha institución.