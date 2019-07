Beteta sobre La Botica: No niego, ni reconozco los chats filtrados

La congresista de Fuerza Popular Karina Beteta evitó reconocer si los mensajes recientemente filtrados del chat La Botica son auténticos o no, pero señaló que cada congresista responde por sus dichos y accciones.

"¿Les consta que esas comunicaciones las hemos escrito? Aperturen las investigaciones correspondientes y ahí vamos a demostrar a las personas que están filtrando de manera selectiva [...] No voy a negar ni reconocer los chats que se están filtrando, pero de lo que estoy viendo, muchos de estos chats no corresponden", dijo la legisladora ante la prensa.

Karina Beteta respondió así a los mensajes de La Botica difundidos por el diario La República, que incluyó conversaciones de su colega de bancada, Marco Miyashiro, sobre supuestos antecedentes penales del hermano de la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio).

En otras conversaciones de La Botica, la misma Karina Beteta señala que se debe "denunciar en Ética" a Tania Pariona (Nuevo Péru) por haberlos llamado "mafia organizada". "Solo así van a respetar", indicó la congresista fujimorista en el mencionado diálogo.

"No solo lo digo en las comunicaciones privadas. Lo digo de manera directa y puntual. Aquellos que (me) atacan de manera miserable lo que tengo que hacer es defenderme (...) los congresistas saben que cuando me defiendo, ejerzo mi derecho de defensa y le digo a las personas conforme son", afirmó la congresista ante estos mensajes.

Momentos antes, Marco Miyashiro evitó responder a la prensa sobre sus mensajes en La Botica relacionados a la presidenta de la Comisión de Ética. "Pregúntenle a ella (Janet Sánchez)", fue todo lo que dijo.

- Cuestionan chats -

Sergio Dávila, de Peruanos por el Kambio, dijo que la difusión de estas conversaciones denigran la imagen del Congreso, y que la información relacionada a Janet Sánchez será evaluada dentro de su bancada.

"Están involucrando a Janet Sánchez, parte de nuestra bancada y presidenta de la comisión. Vamos a conversar dentro de la bancada para tomar acuerdos, medidas y ver qué es lo que se hace porque esto denigra y desprestigia al Congreso", dijo a Canal N.

Por su parte, Hernando Cevallos, del Frente Amplio, comentó que esto confirma que Fuerza Popular ha tenido la estrategia de usar su mayoría para instrumentalizar ataques a sus adversarios.

"Se orquestó de parte de Fuerza Popular una actitud para golpear a sus adversarios usando el control mayoritario (de la Comisión de Ética)", manifestó.