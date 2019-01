Karina Beteta rechaza mantener algún vínculo con asesora de Pedro Chávarry

La congresista Karina Beteta (Fuerza Popular) rechazó mantener algún vínculo actual con Rosa María Venegas Mello, asesora de Pedro Chávarry, quien, según fuentes policiales, habría ingresado a las oficinas lacradas por el fiscal José Domingo Pérez.

Cabe precisar que Rosa María Venegas fue congresista entre los años 2006 y 2011 y luego cumplió la función de asesora en el despacho de la legisladora Karina Beteta antes de pasar a trabajar para el saliente titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry.

"La señora Rosa Maria Venegas ha sido una colega mía porque es ex congresista y ha siso una ex asesora de mi despacho congresal. Sin embargo, eso no les puede llevar a una afirmación tendenciosa y falsa de decir que habría una vinculación con Fuerza Popular. Lo rechazo tajantemente", afirmó en declaraciones a TV Perú.

Karina Beteta enfatizó, además, que no ha mantenido ninguna vinculación "directa o indirecta desde que ella ha renunciado a mi despacho".

Asimismo, consideró que en caso su ex asesora haya cometido alguna infracción penal, habrá "una responsabilidad penal que ella tendrá que asumir".

En el video de la cámara de seguridad se puede ver que, el 5 de enero a las 3:20 p.m., los tres policías que eran parte de la escolta de Pedro Chávarry ingresan al espacio donde estaban las oficinas lacradas en compañía de Rosa María Venegas.

Durante unos 16 minutos, la ex parlamentaria, acompañada por dos de los tres policías, procedió a extraer documentos y paquetes no identificados hasta en tres oportunidades. El último personal de seguridad se quedó afuera, distrayendo a los miembros de la seguridad civil del Ministerio Público.

- Incidentes en el Congreso -

Karina Beteta también cuestionó la conducción que viene realizando Daniel Salaverry como presidente del Congreso, pero evitó pronunciarse en relación a los rumores sobre una moción de censura que impulsaría Fuerza Popular en su contra.

"Mis posiciones las doy a conocer al interior de la bancada y será el vocero quien pueda hacer público las decisiones que podamos tomar", declaró.

"Un presidente del Congreso no puede tomar decisiones de manera individual, aislando a su mesa directiva, aislando a la Junta de Portavoces, aislando al Consejo Directivo para la priorización de las agendas. Esto nunca se ha dado en el parlamento", agregó.