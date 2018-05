La congresista Karina Beteta, de Fuerza Popular, se refirió a la próxima elección de la Mesa Directiva del Congreso de la República para el período 2018-2019, la cual se dará en julio antes del inicio de la segunda legislatura ordinaria.

Consultada sobre la dirección del Parlamento y los recientes anuncios respecto a la presentación de listas conformadas por otras bancadas, Beteta aseveró: “Fuerza Popular no teme perder la Mesa Directiva, somos democráticos. Por ello, es necesario que en esta contienda que se avecina todos aquellos que pretenden ser candidatos se presenten”.

Según dijo a Canal N, Fuerza Popular tiene también derecho a presentar su lista y, finalmente, las diversas bancadas y los parlamentarios tomarán la decisión.

Como se sabe, en el presente período, la Mesa Directiva del Parlamento ha sido conducida por Fuerza Popular. Primero con Luz Salgado y actualmente por Luis Galarreta.

En tanto, a juicio de Beteta, las recientes críticas al Congreso a raíz de diversas adquisiciones se deben a una “campaña” en medio del “arranche por la Mesa Directiva”.

“Lo que sí me llama la atención y sí me fastidia es que algunos congresistas siendo parte de este Parlamento no tienen ninguna información y salen y atacan al Congreso, lo cual demuestra que ahí hay un objetivo, quitar la mesa Directiva”, consideró.