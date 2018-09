La vocera alterna de Fuerza Popular, Karina Beteta, consideró que las acusaciones de “persecución política” contra el presidente Martín Vizcarra son “la peor defensa” que se puede hacer desde el Gobierno y la bancada de Peruanos por el Kambio. A su juicio, ello demostraría un intento de “blindaje” a presuntos actos de corrupción que se investigan en torno al Caso Chinchero.

Como se informó, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, abrió esta semana una investigación preliminar contra Alfredo Thorne, ex ministro de Economía en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), por el presunto delito de cohecho activo genérico. Ello debido a los audios de sus conversaciones con el entonces contralor Edgar Alarcón, días antes de la presentación de su informe de control sobre el proyecto del aeropuerto de Chinchero, en Cusco.

El último jueves, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, consideró que dicha pesquisa pretende comprometer al presidente Vizcarra evidenciándose una “gravísima persecución política” contra él. Cabe recordar que durante la gestión del hoy mandatario como ministro de Transportes se elaboró —y también anuló— la adenda al contrato de la obra. Asimismo, el vocero oficialista Gilbert Violeta dijo creer que Chávarry y Fuerza Popular “juegan en pared” contra el Gobierno.

En diálogo con El Comercio, Beteta rechazó tal percepción y consideró que evidencia “desesperación” desde Peruanos por el Kambio.

“Lo que está haciendo el Ministerio Público es lo que le correspondía haber hecho al ex fiscal Pablo Sánchez. Ahora que el Ministerio Público actúa en base al rol que le corresponde, que ya es persecución. Por favor, eso ni ellos se lo creen”, manifestó.

—Posible citación—

De otro lado, Karina Beteta sostuvo que la bancada de Fuerza Popular no ha tomado algún acuerdo a partir del cual se busque citar al presidente Martín Vizcarra a la Comisión de Fiscalización, pues serán los miembros de este grupo los que decidan si lo convocan para que responda por el Caso Chinchero.



Sin embargo, la parlamentaria refirió a título personal que “la mejor forma de poder demostrar transparencia es ir a una comisión de voluntad propia”. En ese sentido, manifestó que Vizcarra debería tener acciones coherentes a su posición de lucha contra la corrupción y a favor de la reforma política.

“La voz del pueblo también quiere que el señor Martín Vizcarra diga la verdad, qué rol ha cumplido en el Caso Chinchero. Si él no quiere, puede ampararse en su inmunidad. Está en su derecho de no ir a la comisión que lo pueda citar. Si yo estuviera en su condición, no esperaría a que tomen un acuerdo los miembros de la Comisión de Fiscalización, los llamo, los llevo a Palacio de Gobierno y me someto alas interrogantes”, manifestó Beteta.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Luis López (Fuerza Popular), adelantó en la víspera que el próximo miércoles se votaría si Vizcarra es citado al grupo.

En marzo de este año, antes de que Vizcarra asumiera la presidencia, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, archivó de manera provisional una investigación contra el hoy jefe de Estado por la aprobación de la adenda al contrato de construcción del aeropuerto de Chinchero cuando era titular del MTC. La adenda fue dejada sin efecto luego de que la contraloría emitiera un informe que detectó presuntas irregularidades.