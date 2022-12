La congresista Karol Paredes (Acción Popular) se pronunció respecto a la invitación que hizo la presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, a todas la bancadas parlamentarias para sostener reuniones.

Paredes Fonseca consideró que su agrupación no debería asistir a este encuentro con el Ejecutivo, pues dijo que antes ya se han producido estos diálogos con otros jefes de gabinete y solo han sido conversaciones políticas, pero no sobre las necesidades del país.

“Espero que no (acuda Acción Popular) porque al menos en mi opinión personal, considero que no es el momento indicado, no es pertinente porque siempre se dan estas reuniones, no solamente con ella sino con todos los primeros ministros que han sido parte de esta gestión y de todas las gestiones, son conversaciones políticas, pero no espacios donde se tomen decisiones con respecto a las demandas que tiene el país o de las regiones”, expresó en diálogo con RPP.

En otro momento se mostró en desacuerdo que en este momento hayan nuevas elecciones generales, pues indicó que antes de que haya otra conformación del Parlamento, tienen que buscar soluciones a los problemas.

“De nada va a servir que nosotros nos vayamos del Congreso y venga otro grupo y haga más de lo mismo y va a seguir existiendo la misma inestabilidad socioeconómica y política de nuestro país porque no estamos solucionando absolutamente nada”, sostuvo.

Como se recuerda, tras la invitación que remitió la presidenta del Consejo de Ministros a todos los agrupaciones del Congreso, las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), Avanza País y Fuerza Popular han mencionado que no asistirán a dialogar con el Ejecutivo.