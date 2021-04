La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, demandó este martes al exmandatario Evo Morales que “no se meta en el Perú”, luego de que el exgobernante saludara, vía Twitter, al postulante de Perú Libre, Pedro Castillo, y afirmara que “tiene un programa similar” al suyo en Bolivia.

“No solamente ha sido hoy. Hemos visto que el día de la elecciones (Evo Morales) dijo que se sentía ganador, que había perdido en Ecuador y ganado en el Perú. Yo le quiero decir bien claramente al señor Evo Morales, usted no se meta en mi país, no se meta en el Perú, fuera del Perú Evo Morales. Nosotros los peruanos no vamos a aceptar su ideología, el socialismo del siglo XXI”, exclamó en declaraciones a la prensa desde el distrito del Rímac.

“Le decimos fuera al comunismo, le decimos fuera [Nicolás] Maduro, le decimos fuera a Lula y a este tipo de ideologías que lo que buscan es destruir, generar división y traer pobreza en nuestro país”, añadió.





Saludamos y expresamos respeto y admiración a Pedro Castillo de Perú que tiene un programa similar al nuestro: revolución democrática y cultural pacífica, defendiendo recursos naturales e impulsando una Asamblea Constituyente, en beneficio del pueblo para que haya justicia social pic.twitter.com/yJPSMWn5UJ — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) April 20, 2021





En otro momento, la lideresa de Fuerza Popular reveló que ha sostenido reuniones “con varios de los candidatos presidenciales”, pero no mencionó los nombres argumentando que se ha “decidido mantener en reserva cada una de estas reuniones”. Expresó que su agrupación busca “ampliar” su plan de Gobierno y reiteró que no realizarán “alianzas con los partidos políticos”.

“He conversado y me he reunido con varios de los candidatos presidenciales, pero hemos decidido mantener en reserva cada una de estas reuniones, porque lo que nosotros buscamos desde Fuerza Popular es ampliar nuestra propuesta, nuestro plan de Gobierno y buscar coincidencias”, manifestó.

“No haremos alianzas partidarias, no haremos alianzas con los partidos políticos, pero sí buscamos que además los voceros y los grupos técnicos de nuestro partido puedan complementarse a lo largo de estas semanas”, añadió.





Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de firmar algún compromiso de defensa de la democracia tras el respaldo recibido por Mario Vargas Llosa, respondió: “en principio lo manifestó verbalmente a él en una llamada, es algo que se está evaluando, es algo que se está conversando con el equipo, pero no lo descarto, mis compromisos con la democracia están plasmados a lo largo de todos los años que participo en política”.

Keiko Fujimori dijo, además, que espera “que mañana o pasado mañana” pueda recibir una respuesta del Poder Judicial a su pedido para viajar al interior del país en el marco de la segunda vuelta electoral.

“Van pasando los días y aún no hay una respuesta del Poder Judicial. Me imagino que mañana o pasado mañana podamos tener una respuesta y retomar nuestros viajes al interior del país que es fundamental para cualquier campaña presidencial”, indicó.

