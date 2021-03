La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró que “los complejos ideológicos” del presidente Francisco Sagasti “están condenando a morir a todos por igual”, ante el pedido de diversos sectores para que las entidades privadas importen una vacuna contra el COVID-19.

“Señor presidente, hay que igualar hacia arriba, salvando vidas y no hacia abajo, dejando morir a miles de peruanos. Los complejos ideológicos están condenando a morir a todos por igual”, afirmó en un video difundido en sus redes sociales.

Señor presidente: Hay que igualar hacia arriba salvando vidas, no hacia abajo dejando morir a miles de peruanos. Esto no es una competencia, debe ser una suma de esfuerzos para salvar vidas.#SumaDeVacunas pic.twitter.com/Y7JNIukiMz — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) March 1, 2021





El último domingo, en un entrevista al dominical Cuarto Poder, el mandatario aseguró que la posición del Gobierno es evitar que “el que tiene plata se vacune y el que no lo tiene, no se vacune”.

“Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no la tiene no se vacune, es lo que no queremos evitar en primer lugar[...] Desde el punto de la equidad, de no discriminación, lo que tiene que hacerse es un padrón universal, esa es la filosofía en general. Si quieren ayudar los privados y respetar todo el proceso y la prioridad, bienvenidos”, expresó el mandatario.

Al respecto, Keiko Fujimori señaló que Sagasti “se niega a permitir que más peruanos se vacunen por equidad y velocidad”.

“Señor Sagasti, equidad no es condenar a muerte a miles de peruanos porque sus traumas ideológicos prefieren que esa igualdad sea igualdad en la muerte y no igualdad en la vida. Esto no es una competencia, debe ser una suma de esfuerzos para salvar vidas”, refirió.

Además, la candidata presidencial consideró que tanto el Estado como el sector privado deben “sumar esfuerzos de inmediato” para vacunar a “todos los peruanos lo más pronto posible”.

“Su obligación es salvar la vida de todos, si no lo hace tendrá después que responder ante Dios y frente a los peruanos”, dijo.

