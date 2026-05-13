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Resumen

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A tres semanas y media de la segunda vuelta, Fuerza Popular viene buscando concretar el respaldo de partidos que tendrán representación en el nuevo Congreso bicameral y de excandidatos presidenciales a favor de Keiko Fujimori, su postulante, con miras al balotaje, que muy probablemente sea contra el parlamentario Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

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