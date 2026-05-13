A tres semanas y media de la segunda vuelta, Fuerza Popular viene buscando concretar el respaldo de partidos que tendrán representación en el nuevo Congreso bicameral y de excandidatos presidenciales a favor de Keiko Fujimori, su postulante, con miras al balotaje, que muy probablemente sea contra el parlamentario Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

Fuentes cercanas a la cúpula fujimorista indicaron que Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y candidato a la primera vicepresidencia, es la persona que conduce la tarea de generar puentes y consensos con otras agrupaciones. Precisamente, el parlamentario andino refirió, en América TV, que se han dado, a través de “otros interlocutores” los primeros acercamientos con el Partido del Buen Gobierno y con Obras.

El primero es liderado por el exministro de Defensa Jorge Nieto, mientras el otro por el exalcalde de Lima Ricardo Belmont.

“Yo personalmente no [he conversado con Nieto], sé que ha habido otros interlocutores y yo creo que las cosas caminan bien”, manifestó el último domingo.

(Foto: AFP)

Galarreta dijo que sí ve viable llegar a acuerdos con Renovación Popular, el Partido del Buen Gobierno y Obras “por temas”, en especial en el manejo de la macroeconomía y la disciplina fiscal, en el Senado.

El lunes, en radio Exitosa, el secretario general fujimorista dijo que “hay conversaciones” con representantes de los tres partidos mencionados líneas arriba. Y puso como ejemplo que varios virtuales parlamentarios de Renovación Popular se han comunicado con él para saludarlo y dialogar. Y, además, contó que conoce a dos congresistas virtualmente elegidos por Obras, porque compartieron como regidores cuando Luis Castañeda Lossio era alcalde de Lima.

“Somos un equipo con experiencia para hacer los puentes, porque suscribo no podemos gobernar solo con nuestra visión, podemos ser un gobierno abierto, con un acuerdo político sobre la mesa. No es que quiero el voto del congresista tal y le doy una jefatura en su región. Además, [queremos concretar] acuerdos políticos con los ciudadanos, así no tengan un partido. Los que conozcan sobre determinado tema serán convocados”, expresó.

Al ser consultado sobre si esta convocatoria incluye a Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Galarreta respondió que “hay algunos que han dicho que a Keiko Fujimori no queremos ni mirarla”. “Es como cuando Keiko Fujimori quiso hacer una coalición y Rafael López Aliaga dijo que ni con el PPC ni con Keiko Fujimori y nos tiró la puerta. Y se extiende hasta aquellos que no piensan en la asamblea constituyente”, complementó.

Sin resultados

Otras fuentes del fujimorismo señalaron que, si bien se ha intentado un acercamiento con Nieto, este aún no se ha dado. Incluso, contaron que en conversaciones informales que sostuvieron con representantes del Partido del Buen Gobierno, estos les adelantaron que “ven muy difícil” que el exministro de Defensa vaya a asumir una postura a favor de Fujimori o de Sánchez a corto plazo.

Y, en breve diálogo con este Diario, Nieto refirió que nadie de Fuerza Popular ha conversado con él “ni con nadie” de su entorno.

(Foto: EFE)

La agrupación naranja también estaría perfilando contar con el apoyo de Renovación Popular (o al menos de sus votantes) y de País para Todos, que tuvo al actor cómico César Álvarez como candidato presidencial, y de Sí Creo, que lidera el periodista y abogado Carlos Espá.

En el caso de Renovación Popular, Fujimori Higuchi ha elegido no responder a las críticas y hasta agravios de Rafael López Aliaga, quien ha deslizado que ella estaría detrás de lo que él considera “un fraude”.

Fuentes cercanas a País para Todos han indicado que desde el fujimorismo “han manifestado su interés” en que Álvarez participe en su campaña de segunda vuelta. No obstante, el actor cómico esperará a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame los resultados de primera vuelta para sentar una postura.

Las mismas fuentes señalaron que el partido que preside Vladimir Meza, exalcalde de Huaraz, también está esperando que se defina si llegan a integrar o no la cámara de diputados del nuevo Congreso. Precisaron que “lo natural es que apoyemos a Keiko Fujimori”, aunque a la interna de la agrupación hay un “pequeño sector” que ha pedido que se mantengan al margen.

El punto de vista

El analista político Enrique Castillo consideró que le será “muy difícil” a Fuerza Popular conseguir el apoyo de los partidos políticos de la derecha y el centro de manera institucional o de sus altos dirigentes. Agregó que en el caso de Renovación Popular “es claro que hay una enemistad que deriva de la campaña de primera vuelta”.

“El enfrentamiento entre Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori hace muy difícil cualquier tipo de acercamiento. Las referencias de López Aliaga sobre una eventual [nueva] derrota de Keiko Fujimori [en segunda vuelta] muestra la antipatía política que hay”, complementó.

En comunicación con El Comercio, Castillo dijo que duda que otros partidos de la derecha o el centro, como el partido del Buen Gobierno, vayan a anunciar públicamente su apoyo al fujimorismo.

“Lo más probable es que los partidos dejen en libertad a sus militantes y votantes. En privado, podrían respaldar a Keiko Fujimori, pero no lo van a anunciar públicamente. Nieto ha contestado en sus redes que no ha tenido ningún acercamiento con Fuerza Popular y ha desmentido a Galarreta”, subrayó.

Castillo afirmó que nadie quiere tomarse una foto con la candidata de Fuerza Popular mostrando su apoyo.

“Lo que va a ocurrir es que mucha gente de esos partidos va a votar por ella, pero no lo van a admitir. Y eso es malo, desde el punto de vista político, porque significa que Keiko Fujimori no ofrece confianza para un apoyo o una coalición. Y otro lado, es claro que tampoco hay capacidad de endose. Lo que digan los líderes partidarios no pesará mucho”, acotó.

Keiko Fujimori dice que Roberto Sánchez debe tener “un proceso transparente”

Desde Tumbes, donde ha iniciado un recorrido proselitista por el norte del país, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), su probable oponente en la segunda vuelta, debe tener “un proceso transparente y de respeto absoluto al debido proceso”.

Esto al pronunciarse sobre la acusación del Ministerio Público en contra de Sánchez Palomino por los presuntos delitos de falseamiento de la información sobre aportaciones y falsa declaración en procedimiento administrativo. La fiscalía ha solicitado cinco años y cuatro meses de prisión para el congresista por haber presentados informes, donde señaló que su partido recibió aportes, cuando en realidad se depositaron más de S/200 mil a la cuenta de su hermano.

“Lo que a nosotros siempre nos ha preocupado es que el Ministerio Público se convierta en un actor político. Entonces, yo creo que frente a esta situación lo que todos los ciudadanos exigimos es que un proceso judicial tiene que ser transparente y de respeto absoluto al debido proceso”, manifestó en declaraciones a la prensa.

Defiende su viaje

Fujimori Higuchi, además, defendió el viaje que realizó en mayo de 2024 a San Francisco, Estados Unidos, por el cual la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sanción a Fuerza Popular con una multa de 36 UIT (S/198 mil) y la pérdida del 50% del financiamiento público directo que le correspondía en el actual semestre.

En su resolución, la ONPE detalla que el fujimorismo utilizó más S/143 mil soles del financiamiento “para fines diferentes a los señalados” en la Ley de Organizaciones Políticas, entre estos dos viajes: uno a San Francisco, realizado por Fujimori Higuchi, y otro a Viena, Austria, a donde acudió Miguel Torres, subsecretario del partido naranja.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales remarcó que el mismo Fuerza Popular “reconoció” que el contenido de la visita a San Francisco “no se enmarca en una actividad de capacitación”, al detallar, en un informe, que su lideresa realizó visitas a universidades, sostuvo una reunión con el cónsul peruano en la ciudad, acudió a empresas tecnológicas y fue al capitolio de California en Sacramento.

Y respecto al viaje de Torres, de julio de 2024, la entidad electoral observó que el programa adjunto a la invitación del foro The Leader´s Fellowship incluía paseos a viñedos, cata de vinos, misas, reflexiones y sesiones matutinas con temas “Salud Pública Internacional: Superar la captura”, “Persecución de los cristianos que se está intensificando en todo el mundo: ¿Qué se puede hacer hoy?”, “¿Qué es la responsabilidad política?”. Por ello, concluyó que “este tipo de actividades no capacitan”.

La ONPE también señaló que Fuerza Popular destinó S/100 mil al pago de una maestría en Gestión Pública, que concluye en febrero de 2027. Es decir, siete meses después del período congresal por el que se les brinda el financiamiento público directo.

(Foto: ONPE)

Al respecto, Fujimori Higuchi indicó que el viaje que realizó a San Francisco “fue académico” y que “todo esto ha sido sustentado”.

“Y el viaje de Miguel Torres ha sido político. Yo les voy a poner un caso, la ONPE nos exigió los libros contables del partido y les dijimos que estaban incautados por el Ministerio Público y que se los soliciten a ellos. Nos dijeron que ‘no’, que los libros tenían que ser expuestos por parte nuestra. Fuimos multados, perdimos en la segunda instancia de ONPE. Pero tres años después de batallar, el JNE nos dio la razón. Entonces, nosotros vamos a apelar y estamos convencidos de que ganaremos”, expresó.

Sobre el nuevo préstamo a Petroperú, la candidata presidencial de Fuerza Popular refirió que el problema ya no son los últimos S/2,000 millones de financiamiento otorgados con aval del gobierno de José María Balcázar (Perú Libre), sino “los más de S/30,000 millones que todos los peruanos hemos tenido que invertir” en la petrolera estatal en los últimos años.

“Lo que nosotros creemos es que Petroperú tiene que ser reestructurado y con participación de los privados. El Estado, por supuesto, mantendrá su participación, lo que tenemos que hacer es retirarnos de las actividades que no generan ingresos, como las exploraciones”, subrayó.

Fujimori Higuchi se mostró a favor de que la petrolera pública migre a un modelo de asociación público-privada.