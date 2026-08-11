De acuerdo con una encuesta de Datum Internacional para El Comercio, realizada a nivel nacional del 5 al 7 de agosto, registra un 44% de respaldo frente a un 39% de rechazo en el sur del país. En tanto, en el centro, la mandataria alcanza un 62% de aprobación y un 27% de rechazo.

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A nivel nacional, según el estudio de Datum, la jefa de Estado cuenta con un 60% de aprobación, un nivel de respaldo cercano al registrado por varios de sus antecesores, pero a su vez muy superior al 39% con el que Pedro Castillo comenzó su mandato en 2021.

Según el acta de proclamación del Jurado Nacional de Elecciones, en el sur, en regiones como Puno, Arequipa y Tacna, Fujimori obtuvo 13.59%, 36.40% y 28.66%, repectivamente.

En el centro, en regiones como Junín, Huancavelica y Huánuco, alcanzó 45.06%, 18.59% y 35.84%, en ese orden.

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¿Cuáles son los motivos?

En diálogo con El Comercio, los analistas políticos Jeffrey Radzinsky, Arturo Maldonado y José Carlos Requena atribuyeron el respaldo a la jefa de Estado en el centro y sur a sus primeros viajes al interior, la reducción del antifujimorismo y su presencia en redes sociales.

Aunque subrayaron que la mayoría de los mandatarios peruanos, con excepción de Pedro Castillo, inicia su mandato con un respaldo superior al 50%, advirtieron que este podría reducirse cuando la ciudadanía empiece a exigir resultados.

El 1 de agosto, la presidenta Keiko Fujimori viajó al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). / LINO CHIPANA

Jeffrey Radzinsky: Ha sabido manejar con “prudencia” y “cálculo” su relación con los territorios donde recibió menor respaldo

Bajo la lectura de Radzynski- a diferencia del gobierno de Pedro Castillo, que empezó cuando el país estaba golpeado por la pandemia de la Covid-19- “hay un ánimo en general de la población positivo en relación al futuro”. En su lectura, Fujimori está aprovechando ese contexto favorable.

“Pedro Castillo fue una excepción porque tuvo un inicio muy tormentoso, recordemos que ni siquiera podía armar el gabinete, no había asumido y habían una serie de escándalos, entonces un asunto excepcional, pero si uno revisa a los antecesores, a notará que también tuvieron al inicio de su gestión una aprobación mucho mayor de el respaldo la votación que tuvieron en distintas zonas. Por ejemplo, Ollanta Humala, si uno compara la votación relativamente baja que tuvo en el norte, cuando ganó el 2011 versus la aprobación que tenía después, también encontrará que y una brecha favorable”, resaltó el especialista.

Para el director del Grupo Fides Perú, la mandataria ha sabido manejar con “prudencia” y “cálculo” su relación con los territorios donde recibió menor respaldo.

Sus recientes viajes fuera de Lima, sostiene, constituyen una señal política relevante en un país donde persiste una fuerte percepción de centralismo.

“Por más que no haya ido a a Puno la presidenta, ha tenido varios viajes en pocos días. Mostrarse en el territorio no solo con sus ministros sino ella, mostrarse fuera de Lima, sobre todo cuando en el sur hay una crítica antilimeña [...] Entonces, es un gesto valioso para mucha ciudadanía sobre todo que no votó por Keiko Fujimori. Ellos saludan esa presencia en campo, territorial, y ese gesto como de acción inmediata”, remarcó.

Asimismo, el especialista calificó de “gesto importante” que la mandataria nombrara a un ministro arequipeño (Mauricio Arnillas, Vivienda) y otro cusqueño (Rogers Valencia. Comercio Exterior y Turismo), pero consideró que faltó más cuotas del sur en el Gabinete Ministerial.

No obstante, a criterio de Radzinsky, si es que Fujimori no quiere que se reviertan estas cifras de aprobación, estas acciones iniciales deben ir acompañadas de “resultados concretos, coherencia en los mensajes del Ejecutivo y distancia de escándalos o frivolidades que puedan erosionar rápidamente la confianza”.

“También le ha jugado a favor el contraste con Balcázar, que se fue con veintitantos por ciento aprobación y era un presidente pues sumamente pasivo, que estaba en Lima, totalmente distante, que muchos peruanos no sabían ni su nombre. Entonces, le juega a favor, pero tiene que mostrar resultados concretos porque la discusión de facultades delegadas y eso a la gente le importa mucho menos que sentir que algo económico, de seguridad o de servicios en salud, educación o prevención se aplica”, expresó.

Finalmente, Radzinsky destacó el manejo de las redes sociales de la mandataria y consideró que ha sido fundamental para tener más llegada a las mujeres y los jóvenes.

“Desde hace años, tiene un manejo profesional de las redes sociales [...] Hay un manejo adecuado, hay una ratificación en el caso de los jóvenes de una preferencia. Probablemente, entre los jóvenes hay más espacio para esperar resultados que para generaciones mayores, que son más escépticos, más desconfiados de la propuesta de Fujimori. De hecho, el el antifujimorismo más duro no está entre los jóvenes, está probablemente en personas entre 40 y y 60 años”, puntualizó.

Keiko Fujimori tambien viajó a Junín, afectado por un fuerte sismo / LINO CHIPANA

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Arturo Maldonado: Es más un gesto de buena voluntad de los ciudadanos, de esperanza"

Por su parte, Maldonado atribuyó esta primera lectura ciudadana a la caída del “antifujimorismo”, sumada a la expectativa que suele acompañar el inicio de una administración.

“Hay un buen grupo de gente que no votó por Fujimori, pero que quiere que al gobierno le vaya bien”, indicó.

“Es un hecho bastante sorpresivo, incluso para el mismo gobierno. No sé si esperaban una aprobación tan alta [...] Este gobierno ha dado algunas señales en algunos sectores que pueden ser prometedoras. Entonces, es más un gesto de buena voluntad de los ciudadanos, de esperanza [...] Es un respaldo a la idea, a la expectativa, que tienen los ciudadanos de que se hagan las cosas bien”, subrayó.

El especialista destacó la presencia de Fujimori en Junín pese a las pifias y consideró que su presencia pudo haber influido en la percepción de la ciudadanía. No obstante, opinó que el gobierno debe ir más allá de las apariciones públicas y de las transmisiones en redes sociales.

“También le favorece bastante la comparación que se hace con los gobiernos pasados, por ejemplo, en el caso de José Jerí que por lo menos en los primeros días de gobierno trató de ser una persona que estaba presente, a diferencia de lo que fueron Dina Boluarte y José María Balcázar”, acotó.

Maldonado advirtió que el tiempo le juega en contra a Fujimori y que debe prepararse para viajar lo más pronto posible al sur del país.

“Las lluvias en el norte y las sequías en el sur pueden convertirse en una primera prueba de la capacidad del Ejecutivo para responder a problemas que requieren prevención y gestión, y no solo anuncios”, manifestó.

La presencia presidencial, en ese contexto, puede ser beneficiosa mientras esté acompañada de acciones. De lo contrario, podría producir el efecto contrario al esperado. “Si es solamente para la foto, se puede convertir en un boomerang”, remarcó.

Maldonado advierte que las redes pueden ser una herramienta de comunicación, pero no pueden convertirse en el centro de la gestión. Si el gobierno termina siendo percibido como demasiado preocupado por las redes y las apariciones públicas, el efecto podría ser contraproducente y podría ser calificado de “superfluo”.

El analista político consideró que el Gobierno debe ordenar las vocerías y que las entrevistas en vivo que dé la presidenta respondan a una estrategia.

Advirtió que en todas las gestiones siempre hay un desgaste y que no debe sorprender una caída en la aprobación: “Todos los presidentes inevitablemente después del pico de entrada van a caer. Eso es casi una ley de gobierno”.

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José Carlos Requena: Sus viajes podrían haber generado percepción de mayor cercanía

A su turno, José Carlos Requena sostuvo que, si bien Fujimori tiene una buena aprobación en el sur y centro, también genera un rechazo que supera el 25%.

El analista político destacó las visitas de la presidenta a Junín, donde ocurrieron sismos y a la zona del Vraem. Esa presencia, bajo su juicio, podría haber generando una percepción de mayor cercanía.

Asimismo, consideró relevante el respaldo entre los jóvenes, un segmento que durante la campaña electoral mostró una elevada “volatilidad” y que no necesariamente mantuvo una preferencia estable por Fujimori. Lo mismo en el caso de las mujeres.

DATO Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, destacó la aprobación de Fujimori en el sur del país.“Hay una predisposición a darle el beneficio de la duda”. Sin embargo, advirtió que la “luna de miel” de los últimos presidentes ha sido corta y que, seguramente, también lo será para ella.