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Resumen

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La presidenta Keiko Fujimori inició su gestión con niveles de aprobación superiores a la votación que obtuvo en las regiones del centro y sur del Perú.

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