La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció este jueves al cumplirse un año de su detención. La ex candidata presidencial negó que encabece “una organización criminal” o que haya cometido algún delito.

“No soy líder de una organización criminal, no he cometido delito alguno, no soy lavadora de activos, no he creado ninguna maquinaria para dañar a nadie y menos aún dirijo alguna operación política desde donde me encuentro. Pongamos cada cosa en su lugar. No confundamos la actividad política con la justicia penal, hacerlo no solo daña a los políticos, daña a las instituciones democráticas, daña a todos", escribió en sus redes sociales.

Keiko Fujimori también indicó que está a la espera de “una decisión que puede terminar con esta injusticia", en alusión al Tribunal Constitucional (TC) que evalúa un recurso de hábeas corpus, presentado por su hermana, Sachie, para anular la orden de prisión preventiva en su contra.

“Un día como hoy, hace un año, fui emboscada de manera inesperada al ingresar a dar una de las muchas declaraciones al Ministerio Público. Pensé, en ese momento, que no podía haber nada más arbitrario en la vida, pero me equivoqué. [....] Hoy estoy a la espera de una decisión que puede terminar con esta injusticia”, señaló.

Keiko Fujimori fue intervenida el 10 de octubre de 2018 cuando acudía a brindar su declaración ante el equipo especial Lava Jato. Sin embargo, 7 días después, la Segunda Sala Penal de Apelaciones revocó la orden detención preliminar.

Diez días después de la detención preliminar, José Domingo Pérez realizó otro pedido en contra de Fujimori Higuchi, en la forma de una solicitud de prisión preventiva por 36 meses. Tras varios días de audiencia, el juez Richard Concepción Carhuancho decidió acceder al pedido del Ministerio Público y le impuso esta medida a la excandidata presidencial.

Keiko Fujimori recibió los 36 meses de prisión preventiva el 31 de octubre del 2018. Un día después fue trasladada al Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos, donde permanece hasta la fecha. Luego, la Corte Suprema redujo de a 18 meses la restricción contra la excandidata presidencial y estableció como su fecha de liberación el 20 de abril del 2020.