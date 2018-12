El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial del Caso Lava Jato, decidió ampliar la investigación preparatoria a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por los presuntos aportes a la campaña de Fuerza 2011. Además de los delitos de lavado de activos y organización criminal, la ex candidata ahora será investigada por obstrucción de la justicia.

Pérez también tomó otra decisión: formalizó investigación preparatoria contra seis abogados, entre ellos Giulliana Loza, defensora legal de Keiko Fujimori.

La decisión del fiscal se da dos días antes de que la Segunda Sala de Apelaciones Nacional evalúe la apelación de la lideresa de Fuerza Popular para revocar la orden de 36 meses de prisión preventiva contra ella.

Especialistas consultados por El Comercio afirmaron que, pese a que Giulliana Loza ha sido incluida en la investigación, no tiene ningún impedimento legal para ejercer la defensa de Keiko Fujimori.

El abogado penalista Héctor Rojas Rodríguez opinó que el caso de Loza es “una situación realmente extraña e inusual”.

“[En esta situación] se mezcla, por un lado, el derecho a contar con un abogado de tu libre elección, lo que hasta cierto punto es intangible. Siempre se ha considerado que la relación cliente-abogado es una relación que se protege bajo todos los ángulos porque el derecho de defensa está de por medio. […] Por otro lado, está el hecho de que […] los órganos de persecución penal estén considerando que tu abogado ya no solo ejerce actos de defensa, sino que adicionalmente esté cometiendo actos delictivos para defenderte”, comentó.

"¿Cuál es la solución a una situación como esta? Es bien complicado de resolver. Si uno revisa la legislación, no dice nada. Lo máximo que puede decir es que el abogado siempre debe comportarse conforme a reglas éticas, a reglas de la práctica jurisdiccional; por otro lado, la Constitución te dice que tienes el derecho a elegir libremente a tu abogado. Entonces, no hay una solución para eso. La señora Loza no tiene un impedimento formal para ejercer la defensa de la señora Fujimori”, acotó.

Rojas subrayó además que “la señora Loza puede ser investigada, pero mantiene la presunción de inocencia”.

“El hecho de que sea imputada, investigada, de que se diga que ha ejercido inválidamente la profesión y que haya una investigación, no quiere decir que ella no puede ejercer la defensa, hasta que un tribunal no la declare culpable y no la inhabilite como abogada para ejercer la defensa”, concluyó.

En el mismo sentido opinó el abogado penalista Luis Lamas Puccio. “Legalmente, no hay ningún impedimento. Incluso hay casos en el que los que los mismos investigados ejercen su defensa, ya que tienen la profesión de abogados”, afirmó.

“No hay ninguna norma que impida el ejercicio de la defensa, entre otras razones porque el hecho de que una abogada sea incorporada a una investigación, no quiere decir que sea culpable. Ella está en total capacidad de poder ejercer la profesión”, agregó.

Sin embargo, Rojas y Lamas Puccio señalaron que, en este caso, un punto adicional en consideración es la estrategia legal de los imputados.

“Sí me parecería que sería adecuado que la abogada Loza se abstuviera de continuar en la investigación, pero más por cuestiones de estrategia de defensa porque, como repito, no hay ninguna ley que lo prohíba. [...] Entonces, ella está en su derecho de continuar con la defensa y, en todo caso, es una decisión entre la abogada y su defensa”, opinó.

Para Rojas, “sí habría que ver si la defensa resulta funcional o conveniente, o si, más bien, tendrían que separar los casos, si cada quien se defiende por su parte”.