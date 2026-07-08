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Resumen

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A tres semanas para que jure como nueva presidenta de la República, Keiko Fujimori continúa moldeando su primer Gabinete Ministerial y también con una serie de reuniones virtuales y presenciales en el local de Fuerza Popular, en San Isidro. Por ejemplo, tuvo una conversación con María Corina Machado, lideresa de la oposición venezolana, y también los excandidatos presidenciales Carlos Álvarez (País para Todos) y Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) la visitaron.

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