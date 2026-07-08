A tres semanas para que jure como nueva presidenta de la República, Keiko Fujimori continúa moldeando su primer Gabinete Ministerial y también con una serie de reuniones virtuales y presenciales en el local de Fuerza Popular, en San Isidro. Por ejemplo, tuvo una conversación con María Corina Machado, lideresa de la oposición venezolana, y también los excandidatos presidenciales Carlos Álvarez (País para Todos) y Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) la visitaron.

En la reunión con Machado, que fue a través de una videollamada, Fujimori Higuchi le expresó su solidaridad al pueblo de Venezuela “por las tantas vidas que se han perdido y las tantas familias afectadas” por los dos terremotos que azotaron Caracas hace casi dos semanas. “Desde el Perú se ha enviado un poco de apoyo, pero estamos nosotros orando y pidiendo al Señor fuerza y esperanza para lograr esta reconstrucción”, agregó.

La jefa de Estado electa también le agradeció a la exdiputada de la Asamblea Nacional de Venezuela por su respaldo en el balotaje.

A su turno, Machado dijo que la lucha del Perú a favor de la democracia también es la venezolana.

“Tú lucha y la lucha del Perú es nuestra causa, son décadas que hemos recorrido este camino juntos. Al final, el bien se impone sobre el mal […] Sobre la emergencia, quiero darte las gracias, no solo han enviado materiales”, manifestó.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió la llamada de la lideresa venezolana María Corina Machado, ocasión en la que expresó su solidaridad con el pueblo venezolano por los recientes terremotos. María Corina Machado la felicitó por su elección y le reiteró su respaldo en… pic.twitter.com/B7gVOJBHMl — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 7, 2026

Fujimori Higuchi- según informó la Oficina de la Presidenta Electa (OPE)- también recibió la llamada del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien la felicitó por su triunfo electoral y, además, expresó su confianza en que ambos países fortalezcan su relación de amistad y de cooperación.

Diálogos por la seguridad ciudadana

Minutos después de las 2 de la tarde, el excandidato presidencial Carlos Álvarez llegó el local de Fuerza Popular, donde sostuvo un encuentro con Fujimori Higuchi durante casi una hora. A su salida, el actor cómico- que renunció a su militancia en País para Todos y ha respaldado la postulación de Rafael López Aliaga a teniente alcalde de Lima-sostuvo que el eje de la charla fue la seguridad ciudadana.

“Bueno, el tema que atañe y preocupa y que crea pánico, temor y, sobre todo, el ciudadano siente indefensión es la inseguridad. La ola criminal le está haciendo muchísimo daño al Perú, incluso a la economía. Cinco mil panaderías han cerrado, las bodegas cierran, los pequeños negocios [también]. Qué se creen estos miserables [los extorsionadores], que tengo que pagar para poder trabajar en mi país, no señor”, manifestó en declaraciones a la prensa.

(Foto: César Campos/ El Comercio)

Álvarez dijo que- en su reunión con Fujimori Higuchi- le remarcó que no solo se necesita “mano dura” para enfrentar a la delincuencia, sino “mano de hierro”.

Además, saludó que Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), haya decidido continuar al frente de esta institución, tras la propuesta de la mandataria electa.

“[Estoy] totalmente de acuerdo y felicitó que Julio Velarde haya aceptado continuar, es una situación muy positiva para el país, [para] mantener la estabilidad de la moneda”, agregó.

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Más temprano, la lideresa de Fuerza Popular se reunió con Wolfgang Grozo, excandidato a la Presidencia de Integridad Democrática. El mayor general de la FAP en retiro consideró que si las acciones orientadas a reducir la criminalidad no van acompañadas de labores de inteligencia no tendrá un buen norte.

Al ser consultado sobre sí él apoyaría al nuevo gobierno en el sector de seguridad, respondió que “todos los peruanos deben apoyar la gobernabilidad”.

“Las elecciones terminaron, una vez ratificado quien está al frente del país, que es Keiko Fujimori, debemos ir en apoyo más allá de las ideologías. Lo que nos debe preocupar es que el Perú no puede estar fragmentado ni polarizado. Tenemos que apoyar a todos los que estén al frente del gobierno, que será de ancha base y donde va a imperar la meritocracia. Eso es saludable”, expresó.

(Foto: César Campos/ El Comercio)

Grozo precisó que su apoyo no significa un cheque en blanco a favor del fujimorismo.

“Esto no es cerrar filas, estamos en un contexto donde podemos ser vigilantes y fieles auditores de lo que va a suceder de aquí en adelante”, refirió.

Por la mañana, Fujimori Higuchi recibió a los representantes de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas y Nativas del Perú (CONARCANP), quienes adelantaron su disposición a coordinar con el nuevo Ejecutivo “para fortalecer la seguridad ciudadana, combatir la delincuencia y la minería ilegal, e impulsar el desarrollo de las comunidades rurales”, según informó la OPE.

La jornada de este martes de la presidenta electa estuvo marcada por reuniones con énfasis en la seguridad ciudadana.

Recientemente, en una entrevista con el diario ecuatoriano “El Universo”, Fujimori Higuchi confirmó que solicitará facultades para legislar al Congreso bicameral, cuando inicie su mandato, tal y como adelantó El Comercio hace unos días.

“Nuestro principal compromiso de campaña es recuperar el orden. Y para eso vamos a hacer un pedido de facultades y tomaremos todas las medidas necesarias dentro del marco de la Ley y de la Constitución”, manifestó.

“¿Eso qué significa?, que haremos una convocatoria de las Fuerzas Armadas que nos permita en las zonas de emergencia y de mayor necesidad, dígase en las fronteras, para que las Fuerzas Armadas trabajen con la Policía Nacional, en las cárceles para que trabajen junto con el Instituto Penitenciario, las Fuerzas del INPE y serán convocados en todo momento hasta recuperar la paz. Hay una estrategia integral, pero sobre todo un equipo humano que demostró en los años 90 recuperar la paz y sobre todo una capacidad para enfrentar en ese momento al terrorismo”, agregó.

Acreditan a comisiones de transferencia

Fuentes cercanas a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) indicaron a El Comercio que Fujimori Higuchi, a través de diferentes oficios presentados durante la tarde de este martes, formalizó la conformación de sus equipos de transferencia ante la mayoría de ministerios.

En su misiva, dirigida a la PCM, a la que este Diario tuvo acceso, la presidenta electa solicitó “la instalación de la Comisión de Transferencia de Gestión y la coordinación con los funcionarios del ministerio para facilitar el proceso conforme a la normativa vigente”.

Además, refirió que “la presente acreditación del equipo podrá modificarse en cualquier momento sin afectar la validez de las acciones ya realizadas”.

Fujimori Higuchi acreditó al economista Marco Vinelli, jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular, como el “responsable” del equipo de transferencia de su partido ante la PCM.

Y como integrantes de este grupo incluyó a Giuliana Loza, asesora legal del fujimorismo y su abogada en el Caso Cocteles, y al letrado César Candela Jara, ex asesor del fallecido expresidente Alan García durante su segundo gobierno.

También están Jorge Luis Rey De Castro Mesa, actual jefe de la Oficina General de la Secretaría del Concejo Municipal de Barranco; Katushka Tapia Solari, ex gerente general de Perú Compras, el abogado César Muriche Astorayme y Shirley Montenegro Flores, jefa del Departamento de Comisiones del Congreso.

(Foto: El Comercio)

En el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Fujimori consideró a Juan Carlos Odar, ex gerente de Estudios Económicos del BCP y exasesor del MEF; Eduardo Padilla e Isaac Foinquinos, ex economista senior de Macroconsult.

Ante el Ministerio de Relaciones Exteriores se acreditó a Carlos Saco-Vertiz Tudela, Carla Mares Ruiz, Sandro Esposito Shapiama y Giacomo Sanguineti Ravettino.

En tanto, en el Ministerio de Educación designó a Luis Aleman Nakamine, Doris Gavilano Iglesias y Carlos Paredes Díaz; en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a Erick Uriarte Lozada, Jorge Barrenechea Cabrera, Sandra Fernández Marina y Percy Mercado Flores.

En el Ministerio de Defensa fueron designados Darwin Eufracio León, Paola Lobatón Fuchs, José Tantalean Alatrista, Edwin Zegarra Valdivia, Julio Angulo Florian, Carlos Rodríguez Zegarra y Guillermo Ortiz Herrera.

En el Ministerio de Salud, la jefa de Estado electa designó al médico cirujano José Francisco Recoba Martínez, quien participó en el debate técnico como representante de Fuerza Popular, como coordinador de la comisión de transferencia. Y como integrante a Juan Carlos Gonzales Hidalgo, quien fue personero legal de Alianza para el Progreso entre el 2021 y 2023.

Según informó “Punto Final”, Gonzales Hidalgo- quien es esposo de Carol Acuña Palomino, sobrina de César Acuña, líder de APP- fue nombrado en agosto de 2023 como secretario general de la Defensoría del Pueblo, tres meses después de que Josué Gutiérrez fuera elegido como su titular. En enero de 2025 renunció al cargo.

En el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Fuerza Popular acreditó a Ernesto Arturo García Calderón, exdirector general de la Dirección General de Estrategia Turística del referido sector, como coordinador del proceso de transferencia.

Asimismo, fuentes del partido fujimorista adelantaron que Fujimori Higuchi anunciaría el nombre de la persona que será el jefe del Gabinete Ministerial, luego del 15 de julio, cuando reciba sus credenciales físicas como nueva presidenta.

Balcázar dice que saludó a Fujimori por su triunfo

El presidente de la República, José María Balcázar, dijo que último viernes, tras la proclamación de parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de los resultados de la segunda vuelta, se comunicó telefónicamente con la jefa de Estado electa, Keiko Fujimori, para saludarla. Agregó que tiene previsto invitarla a Palacio de Gobierno en los próximos días.

“Sí, claro que he hablado con ella, el mismo día de la proclamación, yo estaba en el Cusco y desde el Cusco yo hablé con ella. Por supuesto que la tengo que saludar, es la presidenta que ha proclamado el JNE”, manifestó en “Siempre a las ocho con Milagros Leiva”, video podcast de El Comercio.

Balcázar dijo que Fujimori Higuchi ha ganado la Presidencia por una “distancia muy corta” y le pidió que tenga la visión de gobernar para “todos los estamentos del país”.