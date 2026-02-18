Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Keiko Fujimori advierte que “la democracia está en peligro” tras la asunción de José María Balcázar. Foto: Andina.
Keiko Fujimori advierte que “la democracia está en peligro” tras la asunción de José María Balcázar. Foto: Andina.
Por Redacción EC

Luego de que el pleno del Congreso de la República eligiera a José María Balcázar como presidente del Parlamento y, por sucesión constitucional, jefe del Estado, Keiko Fujimori reaccionó en su cuenta de X, donde alertó sobre el rumbo político del país.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

¿Quién es José María Balcázar, el congresista de la izquierda radical que ahora asume la Presidencia de la República?
Política

¿Quién es José María Balcázar, el congresista de la izquierda radical que ahora asume la Presidencia de la República?

Avanza País sobre RLA: Su actuación ha facilitado el retorno de sectores de izquierda al control del Poder Ejecutivo
Política

Avanza País sobre RLA: Su actuación ha facilitado el retorno de sectores de izquierda al control del Poder Ejecutivo

“Mientras pueda caminar, iré a votar”: Más de 8.000 centenarios podrán votar en las elecciones generales del 2026
ECData

“Mientras pueda caminar, iré a votar”: Más de 8.000 centenarios podrán votar en las elecciones generales del 2026

Keiko Fujimori advierte que “la democracia está en peligro” tras la elección de José María Balcázar como presidente
Política

Keiko Fujimori advierte que “la democracia está en peligro” tras la elección de José María Balcázar como presidente