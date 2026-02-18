Keiko Fujimori advierte que “la democracia está en peligro” tras la elección de José María Balcázar como presidente

Luego de que el pleno del Congreso de la República eligiera a José María Balcázar como presidente del Parlamento y, por sucesión constitucional, jefe del Estado, Keiko Fujimori reaccionó en su cuenta de X, donde alertó sobre el rumbo político del país.

“Es un día muy triste para el país. Han permitido que la izquierda radical vuelva a gobernar”, escribió la candidata presidencial, en alusión a la elección del legislador de Perú Libre, quien obtuvo 64 votos a favor frente a los 46 alcanzados por María del Carmen Alva.

Fujimori también responsabilizó directamente a otros actores políticos por el desenlace de la votación. “Todos sabemos quiénes son los irresponsables que nos han empujado al caos, con López Aliaga a la cabeza. Lo advertimos el domingo. El caos es más grande que antes. Nunca debieron abrir esta puerta”, señaló.

“Tenemos que frenar su avance antes de que sea demasiado tarde. La democracia está en peligro”, enfatizó.

Asimismo, aseguró que su agrupación adoptará una posición de confrontación política frente al nuevo mandatario.

“Hoy, con más fuerza que antes, defenderemos la Constitución y la libertad y también le haremos frente a los partidos improvisados y a las ambiciones de poder sin límites que han puesto al país en esta situación”, añadió.

La elección de Balcázar se produjo un día después de que el Congreso aprobara la censura de José Jerí como presidente del Parlamento y, en consecuencia, como jefe del Estado, lo que obligó a convocar a una nueva votación para definir a su sucesor.