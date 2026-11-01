La presidenta de la República, Keiko Fujimori, agradeció a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, por la hospitalidad brindada y por consolidar los avances en la cooperación bilateral durante su reciente visita oficial a El Salvador.
La presidenta de la República, Keiko Fujimori, agradeció a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, por la hospitalidad brindada y por consolidar los avances en la cooperación bilateral durante su reciente visita oficial a El Salvador.
“Muchas gracias, presidente Bukele, por la invitación y la cálida hospitalidad. Ha sido una valiosa oportunidad para compartir experiencias y avanzar con decisión en una agenda de cooperación en seguridad, salud y educación, prioridades que comprometen a nuestros países. Un abrazo desde el Perú”, publicó en su cuenta oficial de la plataforma X.
Muchas gracias, presidente Bukele, por la invitación y la cálida hospitalidad. Ha sido una valiosa oportunidad para compartir experiencias y avanzar con decisión en una agenda de cooperación en seguridad, salud y educación, prioridades que comprometen a nuestros países. Un abrazo desde el Perú.— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 1, 2026
Por su parte, el mandatario salvadoreño difundió a través de sus redes sociales un video institucional que reúne los momentos más destacados del encuentro bilateral.
Visita oficial de la presidente de la República del Perú, Keiko Fujimori 🇵🇪🇸🇻 https://t.co/TzoAI6C620— Nayib Bukele (@nayibbukele) November 1, 2026
Invitación formal a Nayib Bukele para visitar el Perú
Cabe señalar, que mandataria anunció que entregó una invitación formal a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, para visitar el Perú en una fecha aún por determinar.
“Le he entregado una invitación formal al presidente Bukele. Los periodistas peruanos que están acá saben que él es un gran referente en el Perú y lo vamos a recibir con los brazos abiertos, con mucho cariño”, expresó Fujimori Higuchi.
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