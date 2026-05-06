La candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) respaldó este miércoles 6 el pedido de gremios empresariales de cambiar al jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas.

“Me ha aparecido importante este pedido de los gremios empresariales. Hay una desconfianza natural de todas las personas que han trabajado directamente con el señor Corvetto. Ojalá que esta medida pueda ser escuchada y que pueda haber un cambio correspondiente”, afirmó en diálogo con la prensa desde Loreto, donde realiza actividades proselitistas en busca de apoyo electoral.

Aunque calificó como un avance la decisión del jefe interino de la ONPE de prescindir del sistema STAE en la segunda vuelta, reiteró que para generar “transparencia y confianza sería importante” el relevo de “todas las personas que han trabajado con el señor Piero Corvetto”.

Keiko Fujimori planteó revisar el sistema electoral y pidió correctivos para asegurar transparencia en la segunda vuelta. Foto: Cesar Campos / @photo.gec.

Además, insistió en la necesidad de realizar una auditoría para esclarecer las dudas sobre el conteo de votos. “Yo he saludado también la elaboración de una auditoría que sería ideal que sea además una auditoría con presencia de experiencias internacionales”, dijo.

Al ser consultada sobre las voces que demandan la renuncia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, Keiko Fujimori aseveró que no comparte esa opinión.

“Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones el día de la elección actuó y tomó medidas correctivas inmediatas. Hoy tenemos un Jurado Nacional de Elecciones completos, pero lo que sí corresponde es que ellos se pronuncien en los próximos días”, señaló.