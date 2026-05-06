Resumen

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Fujimori enfatizó la necesidad de un examen externo y técnico para esclarecer las dudas sobre el conteo de votos. (Foto referencial: Julio Reaño / @photo.gec)
Fujimori enfatizó la necesidad de un examen externo y técnico para esclarecer las dudas sobre el conteo de votos. (Foto referencial: Julio Reaño / @photo.gec)
Por Redacción EC

La candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) respaldó este miércoles 6 el pedido de gremios empresariales de cambiar al jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas.

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