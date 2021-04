La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró el miércoles que en un eventual gobierno suyo, se respetará a las instituciones y “de ninguna manera” se cerrará el Congreso de la República.

En entrevista con Exitosa, indicó que será “absolutamente respetuosa” de la democracia y la libertad de expresión, así como de la independencia de poderes y las resoluciones judiciales. Agregó que el “riesgo” está en el candidato por Perú Libre, Pedro Castillo, con quien se enfrentará en la segunda vuelta electoral en el marco de las Elecciones 2021.

MIRA AQUÍ | Pandemia en campaña: los vacíos en las propuestas de Pedro Castillo y Keiko Fujimori

“[¿Va a disolver el Congreso como lo hizo tu padre?] De ninguna manera y aquí quiero ratificar lo que le dije al doctor [Mario] Vargas Llosa [...] y lo vengo señalando cada vez que se me da la oportunidad. Seré absolutamente respetuosa de nuestra democracia, de la libertad de expresión, de la independencia de poderes, de las resoluciones judiciales”, afirmó.

“El riesgo está en el otro candidato que, además, lo han señalado abiertamente ayer y lo han vuelto a repetir, que van a disolver el Tribunal Constitucional y planean también disolver el Congreso. Eso jamás ocurrirá en un gobierno de Keiko Fujimori y Fuerza Popular”, agregó.

REVISA AQUÍ | Dos señales de alerta para Keiko Fujimori

Keiko Fujimori: En un gobierno de Fuerza Popular “de ninguna manera” cerraríamos el Congreso





La aspirante al sillón presidencial se refirió también a su padre, el expresidente Alberto Fujimori y reiteró que este no ha sido vacunado contra el coronavirus (COVID-19).

“Mi padre no se ha vacunado, le corresponderá cuando así lo señale el INPE. Se está cuidando, sí. Las cárceles están cerradas a nivel nacional, entonces, yo me comunico con él cuando él me llama por teléfono y con mi hermana [Sachi] nos turnamos para entregarle paquetes y ver por sus alimentos y medicamentos”, dijo.

Asimismo, se ratificó en que, de llegar a la Presidencia de la República, indultará el exmandatario, quien cumple una condena de 25 años de prisión en el penal de la Diroes por los casos La Cantuta y Barrios Altos.

“En el 2016 yo claramente dije que no sería así y dije que seguiría peleando la libertad de mi padre por la vía legal y constitucional. Después de mucha reflexión he cambiado de opinión y cuando he iniciado mi campaña y me lo han preguntado así lo he dicho abiertamente. Si es que llego a ser presidenta, sí espero poder liberar a mi padre”, enfatizó Keiko Fujimori.

TE PUEDE INTERESAR | ¿Pedro Castillo y Keiko Fujimori pueden contrarrestar su antivoto?

Gabinete multipartidario

La candidata presidencial por Fuerza Popular reiteró también que de llegar a la Presidencia de la República, convocará a un gabinete “abierto” y “multipartidario”, y no descartó la participación de miembros de la “izquierda moderada”.

“Será un gabinete convocante, abierto, un gabinete multipartidario, donde van a haber muchas fuerzas políticas y donde se priorice la experiencia, la capacidad, sin duda, la experiencia técnica, pero también la experiencia política. No habrá mayoría de miembros de Fuerza Popular, eso te puedo garantizar”, sostuvo.

“[¿De izquierda alguno? De la izquierda radical, no, pero posiciones de izquierda moderada, yo creo que sí”, precisó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Elecciones 2021: infórmate sobre las multas por no participar en el proceso electoral