El mensaje a la Nación es uno de los momentos más esperados durante las celebraciones por 28 de julio. Keiko Fujimori abordó en su primer discurso, temas como la seguridad ciudadana, la reactivación económica y la respuesta ante eventuales fenómenos climáticos como El Niño, entre otros.

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El pronunciamiento se dio tras la juramentación presidencial, en el hemiciclo del Congreso, como uno de los actos centrales de Fiestas Patrias y el primero de su gestión.

“Desde este 28 de julio de 2026, empezaremos a escribir nuestro futuro por los próximos cinco años. Ni un día más. Este mandato nos compromete a trabajar por el bienestar de todos los peruanos, sin excepción. Pero, sobre todo, de quienes durante demasiado tiempo han permanecido al margen del crecimiento y del progreso del país, dijo al iniciar su intervención en el Congreso de la República.

“Este mandato me compromete a construir el futuro que soñamos, pero para eso debemos tener el valor de mirar nuestra realidad de frente, sin anestesia, sin maquillaje y sin medias verdades”, añadió la mandataria.

Su exposición no fue tan extensa como se esperaba y anunció medidas drásticas para combatir a la inseguridad ciudadana. Además, aseguró que su Gobierno tendrá como prioridad mitigar los daños que pueda causar el Fenómeno El Niño en varias regiones del país.

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Por otro lado, en uno de sus anuncios más importantes del mensaje a la Nación, confirmó que la remuneración mínima vital será de 1300 nuevos soles.