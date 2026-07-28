El Rey de España Felipe VI ingresando, junto a otros mandatarios, al Congreso de la República. (Foto: El Comercio)
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El Rey de España Felipe VI ingresando, junto a otros mandatarios, al Congreso de la República. (Foto: El Comercio)
  • El Rey de España Felipe VI ingresando, junto a otros mandatarios, al Congreso de la República. (Foto: El Comercio)
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    El Rey de España Felipe VI ingresando, junto a otros mandatarios, al Congreso de la República. (Foto: El Comercio)

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    El Rey de España Felipe VI ingresando, junto a otros mandatarios, al Congreso de la República. (Foto: El Comercio)

  • El presidente de Argentina, Javier Milei, llegó para la toma de mando de Keiko Fujimori. (Foto: El Comercio)
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    El presidente de Argentina, Javier Milei, llegó para la toma de mando de Keiko Fujimori. (Foto: El Comercio)

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    El presidente de Argentina, Javier Milei, llegó para la toma de mando de Keiko Fujimori. (Foto: El Comercio)

  • Diversos mandatarios de la región llegaron a Lima para la toma de mando de Keiko Fujimori. (Foto: El Comercio)
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    Diversos mandatarios de la región llegaron a Lima para la toma de mando de Keiko Fujimori. (Foto: El Comercio)

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    Diversos mandatarios de la región llegaron a Lima para la toma de mando de Keiko Fujimori. (Foto: El Comercio)

  • Un gran contingente policial resguardó la llegada de Keiko Fujimori al Congreso. (Foto: El Comercio)
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    Un gran contingente policial resguardó la llegada de Keiko Fujimori al Congreso. (Foto: El Comercio)

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    Un gran contingente policial resguardó la llegada de Keiko Fujimori al Congreso. (Foto: El Comercio)

  • Keiko Fujimori saluda a sus electas senadoras y diputadas. (Foto: El Comercio)
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    Keiko Fujimori saluda a sus electas senadoras y diputadas. (Foto: El Comercio)

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    Keiko Fujimori saluda a sus electas senadoras y diputadas. (Foto: El Comercio)

  • Keiko Fujimori fue recibida con honores a las afueras del Congreso de la República. (Foto: El Comercio)
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    Keiko Fujimori fue recibida con honores a las afueras del Congreso de la República. (Foto: El Comercio)

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    Keiko Fujimori fue recibida con honores a las afueras del Congreso de la República. (Foto: El Comercio)

  • Keiko Fujimori fue recibida en el Congreso de la República antes de su toma de mando. (Foto: El Comercio)
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    Keiko Fujimori fue recibida en el Congreso de la República antes de su toma de mando. (Foto: El Comercio)

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    Keiko Fujimori fue recibida en el Congreso de la República antes de su toma de mando. (Foto: El Comercio)

  • Keiko Fujimori sonriente a las afueras del Congreso de la República. (Foto: El Comercio)
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    Keiko Fujimori sonriente a las afueras del Congreso de la República. (Foto: El Comercio)

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    Keiko Fujimori sonriente a las afueras del Congreso de la República. (Foto: El Comercio)

  • Miguel Torres, presidente de la Cámara de Senadores, junto a la presidente de la República, Keiko Fujimori. (Foto: El Comercio)
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    Miguel Torres, presidente de la Cámara de Senadores, junto a la presidente de la República, Keiko Fujimori. (Foto: El Comercio)

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    Miguel Torres, presidente de la Cámara de Senadores, junto a la presidente de la República, Keiko Fujimori. (Foto: El Comercio)

  • Simpatizantes de la electa presidenta Keiko Fuijimori recordaron el cumpleaños de su padre Alberto. (Foto: El Comercio)
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    Simpatizantes de la electa presidenta Keiko Fuijimori recordaron el cumpleaños de su padre Alberto. (Foto: El Comercio)

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    Simpatizantes de la electa presidenta Keiko Fuijimori recordaron el cumpleaños de su padre Alberto. (Foto: El Comercio)

  • Algunos simpatizantes de Fuerza Popular recordaron a Alberto Fujimori en el día de su cumpleaños. (Foto: El Comercio)
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    Algunos simpatizantes de Fuerza Popular recordaron a Alberto Fujimori en el día de su cumpleaños. (Foto: El Comercio)

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    Algunos simpatizantes de Fuerza Popular recordaron a Alberto Fujimori en el día de su cumpleaños. (Foto: El Comercio)

  • Comerciantes aprovechan las Fiestas Patrias para vender camisetas alusivas al aniversario del país. (Foto: El Comercio)
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    Comerciantes aprovechan las Fiestas Patrias para vender camisetas alusivas al aniversario del país. (Foto: El Comercio)

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    Comerciantes aprovechan las Fiestas Patrias para vender camisetas alusivas al aniversario del país. (Foto: El Comercio)

  • Keiko Fujimori, con su banda presidencial, saluda a los asistentes al Congreso de la República. (Foto: El Comercio)
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    Keiko Fujimori, con su banda presidencial, saluda a los asistentes al Congreso de la República. (Foto: El Comercio)

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    Keiko Fujimori, con su banda presidencial, saluda a los asistentes al Congreso de la República. (Foto: El Comercio)

  • La familia de Keiko Fujimori, entre ellas sus hijas, estuvieron presentes en su toma de mando. (Foto: El Comercio)
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    La familia de Keiko Fujimori, entre ellas sus hijas, estuvieron presentes en su toma de mando. (Foto: El Comercio)

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    La familia de Keiko Fujimori, entre ellas sus hijas, estuvieron presentes en su toma de mando. (Foto: El Comercio)

  • Simpatizantes de Keiko Fujimori llegaron para brindar su apoyo en la toma de mando. (Foto: El Comercio)
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    Simpatizantes de Keiko Fujimori llegaron para brindar su apoyo en la toma de mando. (Foto: El Comercio)

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    Simpatizantes de Keiko Fujimori llegaron para brindar su apoyo en la toma de mando. (Foto: El Comercio)

  • Miembro de la delegación de Qatar presente en el Congreso de la República. (Foto: El Comercio)
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    Miembro de la delegación de Qatar presente en el Congreso de la República. (Foto: El Comercio)

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    Miembro de la delegación de Qatar presente en el Congreso de la República. (Foto: El Comercio)

  • Decenas de personas se acercaron hasta el Centro Histórico para realizar algunas arengas a la Presidenta de la República. (Foto: El Comercio)
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    Decenas de personas se acercaron hasta el Centro Histórico para realizar algunas arengas a la Presidenta de la República. (Foto: El Comercio)

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    Decenas de personas se acercaron hasta el Centro Histórico para realizar algunas arengas a la Presidenta de la República. (Foto: El Comercio)

  • El saliente presidente de la República, José María Balcázar, ingresando al Congreso. (Foto: El Comercio)
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    El saliente presidente de la República, José María Balcázar, ingresando al Congreso. (Foto: El Comercio)

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    El saliente presidente de la República, José María Balcázar, ingresando al Congreso. (Foto: El Comercio)

  • Muchos simpatizantes de Fuerza Popular acompañaron el recorrido de Keiko Fujimori en el centro de la capital. (Foto: El Comercio)
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    Muchos simpatizantes de Fuerza Popular acompañaron el recorrido de Keiko Fujimori en el centro de la capital. (Foto: El Comercio)

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    Muchos simpatizantes de Fuerza Popular acompañaron el recorrido de Keiko Fujimori en el centro de la capital. (Foto: El Comercio)

  • Diputados de partidos políticos de oposición en el Congreso de la República. (Foto: El Comercio)
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    Diputados de partidos políticos de oposición en el Congreso de la República. (Foto: El Comercio)

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    Diputados de partidos políticos de oposición en el Congreso de la República. (Foto: El Comercio)

Por Redacción EC

El mensaje a la Nación es uno de los momentos más esperados durante las celebraciones por 28 de julio. Keiko Fujimori abordó en su primer discurso, temas como la seguridad ciudadana, la reactivación económica y la respuesta ante eventuales fenómenos climáticos como El Niño, entre otros.

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