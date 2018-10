Keiko Fujimori: el camino a la audiencia de prisión preventiva [Cronología]

La investigación seguida contra Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular por los presuntos aportes de Odebrecht para la campaña presidencial del 2011 llevaron al fiscal José Domingo Pérez a solicitar 36 meses de prisión preventiva contra la ex candidata presidencial y otros once imputados por el presunto delito de lavado de activos.

De acuerdo a la fiscalía, se habría constituido al interior de Fuerza Popular una organización criminal —encabezada por Keiko Fujimori— que tenía entre sus fines "obtener el poder político recibiendo para ello aportes ilícitos provenientes de actos de corrupción del grupo empresarial brasileño Odrebrecht en el Perú y diversas localidades del mundo, para que luego estando en el poder se retribuyera estos aportes ilícitos mediante el otorgamiento de obras, sobrevaluadas (ejecutivo), beneficios normativos (legislativo) y/o favorecimiento judicial (judicial), continuando así como un mecanismo de corrupción empresarial y estatal".

El requerimiento será evaluado este miércoles por el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria. En esta cronología, repasa los hitos del proceso.

23/6/2017

El portal de investigación "IDL Reporteros" informó sobre un apunte de Marcelo Odebrecht que estaría vinculado a tres líderes políticos peruanos, pues se menciona los términos ‘AG’, "Keiko" [Fujimori] y [Ollanta] "Humala". “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita (ex:Venez). Humala? o Anuncio Kuntur agora bom para Peru/AG”, dice la anotación.



10/8/2017

El fiscal brasileño Orlando Martello, miembro del equipo que investiga el Caso Lava Jato en Curitiba (Brasil), confirmó a fiscales peruanos la existencia de una anotación en la agenda electrónica de un celular incautado a Marcelo Odebrecht. En el apunte se menciona a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.



29/8/2017

La Segunda Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo de Germán Juárez Atoche, notificó a la defensa legal de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, su decisión de abrirle a ella y a su partido una investigación preliminar por el Caso Odebrecht. La indagación fue declarada compleja por la citada fiscalía, por lo que se fijó un plazo de ocho meses.



4/9/2017

El Ministerio Público designó al fiscal provincial titular José Domingo Pérez Gómez como responsable de las investigaciones a Keiko Fujimori y Fuerza Popular por los presuntos aportes de Odebrecht para la campaña del 2011.



14/10/2017

Durante su presentación ante la Comisión Lava Jato del Congreso, Keiko Fujimori aseveró: “En esa anotación, claramente se ve como un plan, una intención. Dice aumentar a Keiko 500 y yo haré visita. Quiero señalar claramente que quien habla ni el partido Fuerza Popular ha recibido dinero alguno de Marcelo Odebrecht ni de ningún funcionario de su empresa ni de ninguna empresa brasileña”.



9/11/2017

Fuentes de El Comercio señalaron que Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora Odebrecht, confirmó a los fiscales peruanos que lo interrogaron en Curitiba (Brasil) que tiene la certeza de que se entregó dinero para la campaña de Keiko Fujimori y de los otros candidatos que eran favoritos en las elecciones generales del 2011.



7/12/2017

Con autorización dell juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, el fiscal José Domingo Pérez encabezó el allanamiento, registro domiciliario e incautación de documentos de dos locales del partido Fuerza Popular: la sede central del partido en el centro de Lima y otro inmueble en el jirón Los Morochucos 140, Surco.



24/1/2018

El Comercio accedió a la transcripción oficial del audio del interrogatorio a Marcelo Odebrecht realizado en noviembre del 2017. “No descarto, y es lo que le digo, cuando yo digo, creo, cuando digo creo, tengo casi la seguridad de que le dimos alguna contribución a Keiko en su campaña y al partido, ¿me dejo entender?”, dijo ante los fiscales.



28/2/2018

Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, declaró en Sao Paulo ante el fiscal José Domingo Pérez que la constructora dio US$1’200.000 a la campaña de Keiko Fujimori del 2011. Precisó que durante la primera vuelta entregó US$500.000 a Jaime Yoshiyama y al ex ministro fujimorista Augusto Bedoya Cámere. Luego, en la segunda vuelta, les dio otros US$500.000 a ambos. “Nosotros habíamos tomado la decisión de aumentar US$500 mil”, expresó.



4/3/2018

En declaraciones a El Comercio, el fiscal José Domingo Pérez aseguró que Jorge Barata, en su testimonio en Sao Paulo, confirmó su hipótesis de trabajo sobre el aporte que Odebrecht habría entregado a la campaña de Keiko Fujimori del 2011, y que tendría “una procedencia indebida”.



6/3/2018

La fiscalía allanó las viviendas del ex secretario general y fundador de Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular) Jaime Yoshiyama y del ex ministro de Transportes del gobierno fujimorista Augusto Bedoya. Yoshiyama pasó 12 horas detenido en la comisaría de Santa Felicia en La Molina por la tenencia presuntamente ilegal de un arma.



25/4/2018

El ex director de Odebrecht para América Latina y Angola Luiz Antonio Mameri declaró en Sao Paulo ante el fiscal José Domingo Pérez que autorizó a Jorge Barata, ex representante de la empresa en Perú, entregar US$500 mil para la campaña del 2011 de Keiko Fujimori. Afirmó que desconocía si esa cantidad llegó a la campaña fujimorista.



26/4/2018

Fernando Migliaccio, ex tesorero del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht –conocida como caja 2–, confirmó en un interrogatorio ante fiscales peruanos que todo el dinero que manejaba esa división de la constructora provenía de contratos ficticios y de obras sobrevaloradas y que, por lo tanto, tenía origen ilícito. Barata dijo previamente que los aportes a Keiko Fujimori provenían de dicho departamento.



10/10/2018

El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, ordenó la detención preliminar de lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otras 19 personas, entre ellas los ex ministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Camare, por un plazo de diez días por el presunto delito de lavado de activos, en el marco del caso de los presuntos aportes fantasmas a su campaña del 2011.



11/10/2018

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema resolvió que la fiscalía no vulneró el plazo razonable en las investigaciones preliminares seguidas a Keiko Fujimori y a su esposo, Mark Vito Villanella, en el denominado Caso Cocteles, ni en las investigaciones al partido Fuerza Popular por el presunto delito de lavado de activos por los aportes a la campaña del 2011. Así, declaró infundadas las casaciones presentadas y determinó que los dos casos seguirán siendo investigados por el fiscal José Domingo Pérez Gómez dentro de la Ley de Crimen Organizado.



17/10/2018

La Segunda Sala de Apelaciones consideró que el juez Richard Concepción Carhuancho no sustentó la orden de detención preliminar contra Keiko Fujimori y otros investigados, por lo que anuló la medida y ordenó su libertad.



21/10/2018

El juez Richard Concepción Carhuancho suspendió la audiencia en donde iba a evaluar el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otros once imputados por presunto lavado de activos. La medida se tomó para que el fiscal José Domingo Pérez individualice o sustente las pruebas por cada uno de los imputados.