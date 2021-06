Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, cerró su campaña electoral el jueves con un evento en Villa El Salvador e indicó que en un eventual Gobierno a su cargo el país vivirá “un cambio pero no hacia atrás, un cambio hacia adelante”.

“Estoy bien contenta y agradecida, con Dios, con el Perú, por llegar a este momento. Estoy profundamente emocionada de estar parada aquí frente a ustedes y a través de los medios de comunicación llegar a sus hogares. Nunca imaginé que estaría aquí cuando salí hace un año de una injusta prisión, pero Dios cumplió y me dio esta oportunidad”, sostuvo.

“Queremos un cambio, por eso estamos acá, queremos un cambio pero no hacia atrás, un cambio hacia adelante. Esta campaña ha sido muy diferente a las demás, por eso quiero que este mitin final sea también diferente, no el mitin tradicional donde solo hable yo porque sé que sola no he llegado hasta aquí”, señaló.

Luego, invitó al estrado a su hermano Kenji Fujimori. El exlegislador dijo confiar en que la lideresa de Fuerza Popular será “la primera presidenta del Perú”.

“No saben la inmensa alegría que siento de estar aquí con todos ustedes. El día de hoy y durante toda la campaña nos has dado una tremenda lección. Tengo mucha fe Keiko, en que vas a ser la primera presidenta del Perú, porque pese a los insultos, agresiones, hemos estado ahí guerreando”, manifestó.

Posteriormente, Keiko Fujimori agradeció “profundamente” el apoyo del premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, y el de su hijo Álvaro Vargas Llosa. El ensayista fue invitado a brindar un discurso y consideró que la elección de la hija del expresidente Alberto Fujimori es para “combatir el comunismo”.

“Yo la vi en momentos de ese juramento [a Keiko Fujimori] con los ojos humedecidos por la emoción. Sus adversarios hemos creído que era una mujer fría, distante, pero ese día nos demostró que no es así. Es una persona que no descansará hasta unirnos y reconciliarnos para el futuro que el país merece”, indicó.

“Ha llegado la hora de la reconciliación, ha llegado la hora de unir esfuerzos por el Perú. Voy por ahí y hay gente que me dice por qué le regalo mi voto, hay gente que me dice traidor, a todos ellos les respondo: Keiko presidenta”, expresó.

