En el tramo final de su cuarta campaña electoral, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, priorizó al norte del país (ofreció mítines de cierre en Piura, Lambayeque y La Libertad, entre el lunes y miércoles) y a Lima (Villa El Salvador), donde la noche del jueves realizó su último acto proselitista antes de los comicios generales del domingo.

La elección de estas regiones se debe a que concentran el mayor bolsón electoral de Fujimori Higuchi no solo en esta elección, sino en las tres anteriores, cuando pasó al balotaje, pero perdió en esta instancia.

Fujimori Higuchi estuvo acompañada en el estrado por Kyara y Kaori Villanella Fujimori, sus hijas. Con la primera protagonizó una discrepancia a raíz del tema del aborto en casos de violación. También estuvieron su hermana Sachie Fujimori y Luis Galarreta y Miguel Torres, integrantes de su fórmula presidencial. La excongresista fue recibida en el escenario por la cantante criolla Lucía de la Cruz.

(Foto: Fernando Sangama / El Comercio)

Durante su discurso, que duró 31 minutos, la postulante presidencial de Fuerza Popular remarcó una idea: que ella no ha gobernado y que, en los últimos 25 años, con excepción del fallecido exmandatario Alan García, los gobernantes del país han sido antifujimoristas.

“[Tras la administración de mi padre Alberto Fujimori] han pasado 25 años de gobiernos antifujimoristas. ¿Qué hicieron? [Nada, responde el público] exactamente, lo único que hicieron fue poner excusas, insultos, pero no se hacen responsables de sus decisiones”, manifestó la exparlamentaria.

También recordó que, en su primera campaña presidencial, en el 2011, sostuvo que en el Perú “había dos países”, uno que crece, se desarrolla y que tiene todos los servicios, mientras que el otro es “el Perú olvidado”, y que sufre la indiferencia del Estado. “Han pasado 15 años y la situación es todavía peor. Lo más lamentable es que tenemos recursos”, expresó.

Fujimori Higuchi subrayó que los últimos gobiernos, salvó la segunda administración de García Pérez, hicieron retroceder al país.

“Yo entiendo que hoy la población no tiene confianza en sus políticos, y le damos toda la razón. Durante estos últimos años nos prometieron el gas a S/12 [en referencia a Ollanta Humala], destruyeron la seguridad cuando abrieron las fronteras [en alusión a Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra]. A todos los que todavía no han tomado una decisión, busquen los planes de gobierno y escuchen las propuestas de los debates”, exhortó.

La excongresista pidió a los ciudadanos “una oportunidad”, porque “no he sido presidenta todavía”. “Han gobernado otros”, agregó.

Esto en clara respuesta a sus adversarios, en especial Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), que durante la ronda de debates la acusó de haber ejercido el gobierno del país desde el Congreso.

Fujimori Higuchi es cuestionada por el respaldo que dio su bancada a los gobiernos de Dina Boluarte y José Jerí, tras la vacancia de Pedro Castillo. El profesor anunció, el 7 de diciembre del 2022, la disolución inconstitucional del Congreso y la intervención al Ministerio Público y Poder Judicial, que lo procesaban por presuntos actos de corrupción.

Fuerza Popular se opuso a ocho mociones de destitución contra Boluarte por diferentes hechos: las muertes en las protestas, el Rolexgate, las cirugías, el presunto uso del cofre a favor del prófugo Vladimir Cerrón, entre otras. Y en octubre último, cuando restaban, seis meses para las elecciones generales, el fujimorismo sí respaldó la vacancia de la abogada, tras el atentado a la orquesta de cumbia Agua Marina.

Una lluvia de promesas

En otro momento de su mitin de cierre de campaña, Fujimori Higuchi afirmó que el país “ya no aguanta más improvisados, porque vive con miedo”, en alusión al desborde de la criminalidad organizada.

“Hoy el caos, lamentablemente, es noticia de todos los días y nosotros lo que proponemos y nuestro plan se llama ‘Perú con orden’, si algo se le reconoce a Alberto Fujimori es haber derrotado a Sendero Luminoso y al MRTA con decisión política. Nosotros no solo anunciamos nuestras decisiones, sino lo más importante, tenemos un gran equipo”, dijo.

La candidata presidencial destacó los nombres de Marco Miyashiro, uno de jefes del GEIN de la Policía Nacional que capturó cabecilla terrorista Abimael Guzmán; al ex comandante general del Ejército César Astudillo; al vicealmirante de la Marina en retiro Carlos Tubino; y al actual presidente en funciones del Congreso, Fernando Rospigliosi. Este último fue sentenciado, en primera instancia, a nueve meses de prisión suspendida por difamación en contra de la ex fiscal de la Nación Delia Espinoza.

“Vamos a recuperar la paz, vamos a controlar las fronteras y las cárceles. Vamos a poner a militares y policías en los buses para que ya no haya más muertes. Haremos rastrillajes. ¿Qué significa eso? Iremos en la búsqueda de estos delincuentes. Y, además modificaremos el Código Penal, de tal manera que no haya esta impunidad en la que vivimos”, sostuvo.

Uno de los pasivos con los que carga el fujimorismo es su respaldo a las leyes, que un sector de transportistas y la sociedad civil han calificado como “procrimen”, una ellas fue la que modificó el concepto de crimen organizado y que excluyó de la figura a más de 50 delitos, entre ellos minería ilegal, trata de personas y los relacionados a corrupción de funcionarios.

Fujimori Higuchi hizo un repaso a sus principales promesas de su carta campaña: tributación cero para los pequeños y micro empresarios en sus primeros tres años, la remodelación de 3.000 colegios y la construcción de 2.000 nuevos centros educativos, y la entrega de cinco millones de kits escolares (zapatos, buzos, mochilas y cuadernos).

También la mejora del sistema de salud, a través de la implementación de le telemedicina y la compra de medicamentos en los hospitales del Estado.

Y refirió que “por odio político y envidia” los gobiernos que sucedieron al de su padre desactivaron los programas sociales que este creó, como el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) y PRONAMACHCS (Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos).

“Nosotros no actuaremos de la misma manera, muy, por el contrario, tenemos que aprender a mirar hacia el futuro. Los programas sociales que hayan hecho otros presidentes se tendrán que continuar. Mi mensaje a las personas de la tercera edad es que Pensión 65 llegará más lejos y se llamará Pensión Universal. Y que Beca 18 dará 20 mil becas”, mencionó.

En la parte final de su discurso, Keiko Fujimori dijo que en esta elección el país enfrenta riesgos y recordó cuando le deseo suerte a Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular en la última ronda de debates, “porque para mí el enemigo es la izquierda”.

“Esa izquierda que lo que hace es distribuir pobreza, mientras nosotros generamos riqueza, que lo que busca es destituir a Julio Velarde. Nosotros tenemos memoria, defender la autonomía e independencia del BCR, [es señal de una] inflación baja”, cuestionó.

Antes de finalizar su mitin, Fujimori Higuchi indicó que fueron años de mucha dificultad y se dirigió a Pier Figari, candidato de Fuerza Popular a la cámara de diputados, al cual agradeció por “resistir”.

Figari fue procesado junto a la candidata presidencial por el llamado Caso Cocteles (aportes de Odebrecht y otras empresas). El Tribunal Constitucional ordenó la nulidad del juicio oral en su contra y otros, al sostener que los hechos imputados por el hoy suspendido fiscal José Domingo Pérez, del extinto equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, no eran delito durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016.