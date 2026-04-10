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Resumen

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En el tramo final de su cuarta campaña electoral, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, priorizó al norte del país (ofreció mítines de cierre en Piura, Lambayeque y La Libertad, entre el lunes y miércoles) y a Lima (Villa El Salvador), donde la noche del jueves realizó su último acto proselitista antes de los comicios generales del domingo.

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