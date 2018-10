Ana Hertz de Vega y Pier Figari, asesores de Keiko Fujimori, fueron detenidos anoche durante la marcha organizada por Fuerza Popular, en la que solicitaban la liberación de su lideresa, que está recluida desde la semana pasada. Los consejeros han sido incluidos en la investigación que afronta la ex candidata presidencial por el presunto delito de lavado de activos.

De acuerdo a la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, Hertz de Vega y Figari serían parte de la organización criminal que se habría constituido dentro de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) que “tenía entre sus fines obtener el poder político, recibiendo para ello aportes ilícitos” de la constructora brasileña Odebrecht.

A continuación las cinco claves del fallo que ordenó la detención preliminar de estos asesores y otras dos personas, cuyo rol se desconocía hasta hoy.

1. La prófuga secretaria personal de Fujimori

De acuerdo a la declaración del testigo protegido “TP 2017-55-3”, incorporada a la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, Carmela Paucará Paxo, la prófuga secretaria personal de Keiko Fujimori, “es la persona que puede corroborar” las reuniones oficiales y no oficiales que tuvo la ex candidata presidencial en los últimos años.

Paucará Paxo, según el testigo protegido, llevó el control de todas las citas y reuniones de Fujimori Higuchi desde la campaña del 2011. “Portaba en su computadora fija PC y en el móvil personal los registros de las citas y reuniones que sostenía Keiko Fujimori y otras citas que no son oficiales las anotaba en una agenda que era un papel que lo destruía”, refirió.

2. El ocultamiento de las donaciones

El informante contó que Keiko Fujimori, sus asesores Ana Hertz de Vega y Pier Figari, así como la tesorera de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), Adriana Tarazona de Cortés, acordaron que los donaciones entregadas por empresarios “que no querían aparecer en la lista de aportes” del partido naranja, iban a estar registradas ante la ONPE a nombre de falsos aportantes.

“Figari indica que van a dar un dinero para poder cubrir las donaciones para que aparezcan registradas a nombre de terceras personas. Es decir, que debía llevarse a cabo una operación de buscar a personas que puedan aparecer como aportantes del partido”, contó.

El testigo protegido “TP 2017-55-3” refirió que Keiko Fujimori, Hertz y Figari delegaron a Tarazona la responsabilidad de entregar el dinero a los falsos aportantes.

También señaló que Erika Yoshiyama Koga, quien tenía a cargo la contabilidad de Fuerza 2011 (porque ella firmaba los documentos ante la ONPE), le entregó a Tarazona “un talonario de recibos de aportes” al partido fujimorista, indicando que estos debían ser llenados por los supuestos donadores.

3. El rol de los candidatos al Congreso

El mismo testigo protegido dijo tener conocimiento que Keiko Fujimori, Ana Hertz y Pier Figari le solicitaron, durante la primera vuelta de las elecciones del 2011, a los entonces candidatos al Congreso Cecilia Chacón, Ricardo Pando, Carlos Raffo, Héctor Becerril, Rofilio Neyra, Federico Pariona, Pedro Spadaro y Martha Moyano captar personas “que presenten” su nombre para que sean registrados como aportantes.

Agregó que estos postulantes “indicaron que sí habían apoyado”.

El informante menciona, además, al ex parlamentario Alejandro Aguinaga, pero no precisa si el ex ministro de Salud aceptó o no colaborar.

4. El presunto lavado al detalle

El juez Concepción Carhuancho, en su resolución, afirma que “la organización criminal” formada dentro de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) “habría lavado” el presunto aporte de US$ 1 millón que hizo la constructora brasileña Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011 en dos momentos.

Los primeros US$ 500 mil “habrían sido lavados” a través de cocteles y boletas de la llamada “Gran rifa”, mientras que los otros US$500 mil por medio de aportes individuales.

(Captura: Poder Judicial) Archivo El Comercio

(Captura: Poder Judicial) Archivo El Comercio

5. Solo órdenes verbales

El magistrado, además, dijo, en su fallo, que “se evidencia un grave peligro de fuga” de parte de Ana Hertz de Vega, Pier Figari, Vicente Silva Checa y Carmela Paucará Paxi, pues “como integrantes de la organización criminal que lideraba Keiko Fujimori” apelan a mecanismo para evadir la persecución penal.

En esta parte, el juez Concepción Carhuancho vuelve a citar la declaración hecha por el testigo protegido “TP 2017-55-3”, quien aseguró que Hertz de Vega y Figari “tienen una singularidad” en su manera de operar: “nunca firman nada, ellos son parte de los que mandan, pero todos son órdenes verbales”.

Ana Vega Hertz fue asesora de Keiko Fujimori cuando esta fue congresista (2006-2011) y Pier Figari fue asistente de la parlamentaria Cecilia Chacón en el mismo período.

Bonus track: un montesinista en campaña

El informante dio cuenta de una reunión a inicios del 2011 en el antiguo local fujimorista en Camacho, en el que estuvieron presentes Jaime Yoshiyama, Luz Salgado, Carlos Raffo, Cecilia Chacón, Alejandro Aguinaga, Ana Hertz, Pier Figari y Vicente Silva Checa respecto “a un problema” con la inscripción del partido fujimorista.

Según el testigo protegido, Silva Checa, quien también fue detenido anoche, fue asesor de Keiko Fujimori en su primera campaña.

“Esta persona estuvo presa por ser el entorno de Vladimiro Montesinos, por eso es que nunca da la cara, pero lo ha visto en la oficina en que trabaja Keiko Fujimori”, refirió.

Silva Checa estuvo 29 meses en prisión y otros 11 meses bajo arresto domiciliario por haber recibido US$2 millones de Montesinos a cambio de someter la línea editorial del extinto Cable Canal de Noticias al régimen de Alberto Fujimori (1990-2000).