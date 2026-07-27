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Resumen

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Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República este martes 28 de julio durante una sesión solemne del Congreso. Esta ceremonia marca el inicio oficial de su gestión como mandataria del Perú.

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