Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República este martes 28 de julio durante una sesión solemne del Congreso. Esta ceremonia marca el inicio oficial de su gestión como mandataria del Perú.

En diálogo con El Comercio, el exoficial mayor del Congreso José Cevasco y el constitucionalista Erick Urbina explicaron que el acto será dirigido por el presidente del nuevo Congreso bicameral, Miguel Torres (Fuerza Popular).

Los especialistas detallaron que el Parlamento designará una Comisión de Anuncio y otra de Recibimiento integrada por senadores y diputados.

La Comisión de Anuncio se dirigirá a la sede de cancillería, donde estará la presidenta electa, para informarle que el Congreso está listo para recibirla.

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En tanto, la Comisión de Recibimiento aguardará en la puerta principal del Palacio Legislativo la llegada de la presidenta electa y de los vicepresidentes. Una vez que arriben, los saludarán y los acompañarán hasta la Sala de Embajadores.

“Lo que hará el presidente del Congreso primero es cerciorarse de que no haya disturbios y también que los jefes de Estado que van a acompañar a la presidenta Fujimori estén en el lugar que corresponde, igual que el cuerpo diplomático acreditado ante el Perú. Cuando eso suceda, la Comisión Recibimiento invitará a la presidenta y sus vicepresidentes a presentarse ante el pleno y los acompaña hasta el hemiciclo”, explicó Urbina.

Cuando la mandataria ingrese al hemiciclo y tome asiento, se dará inicio a la ceremonia de juramentación con las notas del himno nacional.

Posteriormente, el presidente del Congreso, Miguel Torres, procederá a tomarle juramento a la jefa del Estado y al primer vicepresidente electo Luis Galarreta.

Debido a que Torres también fue elegido como segundo vicepresidente de la República, será el primer vicepresidente del Congreso —quien ejerce la presidencia de la Cámara de Diputados— el encargado de tomarle juramento.

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Tras la juramentación, impondrá la banda presidencial únicamente a Fujimori, ya que es el símbolo distintivo del cargo de jefe del Estado. Los vicepresidentes no reciben banda presidencial, según indicó Urbina. Concluido ese acto protocolar, los invitará a ocupar sus respectivos asientos.

“Además de jurar, Fujimori firmará un pergamino en el que consta el juramento que ella profesará”

Luego, la mandataria ofrecerá su primer mensaje a la Nación ante senadores, diputados e invitados internacionales.

Una vez concluido el discurso, el presidente del Parlamento la invitará a retirarse “cuando lo vea conveniente”.

“Tiene que invitarla a retirarse. El ‘cuando lo vea conveniente’ es, digamos, una amabilidad, un gesto de cortesía. Lo que usualmente pasa es que, culminado el mensaje a la Nación y cuando el presidente del Congreso la invita a retirarse, la señora Fujimori sale del Congreso de la República y allí, ya siendo presidenta de la República en funciones, pasará revista a los representantes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y a las escoltas que estén frente al Palacio Legislativo”, detalló Urbina.

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Luego de la ceremonia en el Congreso, la presidenta se trasladará a Palacio de Gobierno, donde tomará juramento a los integrantes de su primer Gabinete Ministerial.

Una vez juramentados los ministros de Estado, de acuerdo con la explicación de Urbina, la mandataria recibirá el saludo de los jefes de Estado y demás autoridades extranjeras asistentes a la transmisión del mando.

Tras ello, la cancillería ofrecerá un almuerzo oficial en Palacio de Gobierno para las delegaciones invitadas.

Hasta el momento, estas son las autoridades que han confirmado su presencia en Lima para la transmisión del mando presidencial:

Felipe VI, rey de España.

Javier Milei, presidente de Argentina.

José Antonio Kast, presidente de Chile.

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

Santiago Peña, presidente de Paraguay.

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá.

Nasry Asfura, presidente de Honduras.

Mike Eman, primer ministro de Aruba.

Yin Hejun, ministro de Ciencia y Tecnología de China.

Además de los jefes de Estado, el canciller Carlos Pareja informó que diversos países estarán representados por cancilleres, ministros de Estado y otras altas autoridades. Entre las delegaciones ya confirmadas figuran representantes oficiales de Japón y Marruecos, según informó el canciller Carlos Pareja.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores continúa coordinando la llegada de otras autoridades extranjeras y prevé anunciar nuevas confirmaciones en los próximos días.

El programa protocolar por la transmisión del mando presidencial comprenderá actividades oficiales los días 27, 28 y 29 de julio.

Esta es la agenda preliminar del martes 28 de julio:

09:00 a.m.

Llegada al Palacio de Torre Tagle de la señora Presidenta Electa de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

09:05 a.m.

Entrega de condecoraciones a la señora Presidenta Electa de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

Orden “El Sol del Perú” (Gran Collar)

Orden “Al Mérito por Servicios Distinguidos” (Gran Cruz Especial)

Palacio de Torre Tagle, Despacho Ministerial.

09:30 a 11:30 a.m.

Encuentros bilaterales entre la señora Presidenta Electa de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y los señores Jefes de Estado asistentes a la toma de mando.

Palacio de Torre Tagle.

11:30 a.m.

Llegada al Palacio de Torre Tagle de la Comisión de Anuncio del Congreso de la República.

En paralelo – 11:30 a.m.

Llegada de los señores jefes de Estado y/o Gobierno asistentes a la toma de mando al Congreso de la República.

11:45 a.m.

Salida de la señora Presidenta Electa de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, del Palacio de Torre Tagle hacia el Congreso de la República.

12:00 p.m.

Llegada al Congreso de la República de la señora Presidenta Electa de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

12:15 p.m.

Juramentación y asunción del cargo de la señora Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

Juramentación e imposición de la banda presidencial.

Himno Nacional.

Juramentación de los señores Vicepresidentes de la República.

Hemiciclo de Sesiones del Congreso.

12:30 a 1:30 p.m.

Mensaje a la Nación de la señora Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

Congreso de la República, Hemiciclo de Sesiones del Congreso.

1:35 p.m.

Salida de la señora Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, del Congreso de la República hacia Palacio de Gobierno.

1:50 p.m.

Salida de los jefes de Estado y/o Gobierno del Congreso de la República hacia la Residencia del Palacio de Gobierno.

2:00 p.m.

Llegada a Palacio de Gobierno de la señora Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

Honores de Estado.

2:15 p.m. a 2:45 p.m.

Bienvenida de la señora Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, a los jefes de Estado y/o Gobierno asistentes a la toma de mando.

Palacio de Gobierno, Hall de entrada de la Residencia.

2:45 a 4:00 p.m.

Almuerzo Oficial ofrecido por la señora Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, en honor de los excelentísimos señores Jefes de Estado y/o Gobierno y sus cónyuges, asistentes a la toma de mando.

Palacio de Gobierno, Residencia.

(Pendiente confirmación de invitados especiales de la señora Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi).

4:00 p.m.

Despedida de la señora Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de los jefes de Estado y/o Gobierno y sus cónyuges, asistentes a la toma de mando.

4:30 a 5:30 p.m.

Juramentación de Gabinete Ministerial.

Palacio de Gobierno, Gran Comedor.

5:30 p.m.

Arribo de los señores Jefes de las Misiones Especiales, del Cuerpo Diplomático y de los Representantes de Organismos Internacionales.

Palacio de Gobierno, Sala Eléspuru.

6:00 p.m.

Saludo de los señores Jefes de las Misiones Especiales, del Cuerpo Diplomático y de los Representantes de Organismos Internacionales a la señora Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

Palacio de Gobierno, Salón Dorado.

(Acompañan: Primer y Segundo Vicepresidentes de la República, y Ministro de Relaciones Exteriores).

6:00 p.m.

Arribo de las Altas Autoridades de la Nación.

Palacio de Gobierno, Salón Eléspuru.

7:00 p.m.

Saludo de las Altas Autoridades de la Nación a la señora Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

Palacio de Gobierno, Salón Dorado.

(Acompañan: Primer y Segundo Vicepresidentes de la República, y Presidente de Consejo de Ministros).

7:30 p.m.

Arribo de invitados de la señora Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

Palacio de Gobierno, Gran Comedor.

Recepción que ofrece la señora Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, a los asistentes a la toma de mando.

Palacio de Gobierno, Gran Comedor.