El congresista Miguel Castro (Fuerza Popular) dio a conocer ayer que había declarado ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez sobre el caso de los aportes a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011. “El testigo protegido del fiscal soy yo. En todos los argumentos que se han manifestado, soy yo”, dijo en el programa de TV “Beto a Saber”.

Los argumentos a los que se refería Miguel Castro se dieron durante la lectura que realizó el fiscal ─en la audiencia de prisión preventiva─ del testimonio de un testigo protegido que relataba cómo en el marco de la campaña del 2011 el legislador prestó su nombre para simular aportes, e incluso contribuyó con otros dos falsos aportantes más.

Sin embargo, Miguel Castro adelantó que solicitaría al juez Richard Concepción Carhuancho el retiro de su testimonio, puesto que, a su juicio, se había violentado la reserva de su identidad en la audiencia.

Pero ¿es posible esta figura que plantea el congresista por Amazonas? El Comercio trasladó la consulta a cuatro abogados penalistas, a fin de conocer su posición jurídica sobre este caso.

A juicio de la abogada penalista Rommy Chang, no corresponde la medida anunciada por el parlamentario. “Un testigo puede cambiar de opinión y decir: mentí, y ahora digo tal cosa. Pero si hace eso incluso también puede ser investigado por falsear y entorpecer una investigación”, expresó la especialista.

“[Pero] lo que él plantea es que se retire su testimonio y que se considere como que nunca existió. Eso no es posible jurídicamente. Su declaración va a seguir en el expediente, en los actuados y el juez y el fiscal la valorarán si les parece conveniente y pertinente”, añadió Chang.

Similar posición tuvo el abogado Luciano López, aunque con algunos matices. Él señaló que toda persona tiene el deber de presentar su testimonio sobre algún hecho irregular y que alguien finalmente no puede retractarse a sí mismo de lo dicho al brindar su testimonio.

“Lo que en todo caso podrías hacer es pedir una ampliación de tu testimonio, ¿por qué? porque tú quieres precisar dos, tres o cuatro cosas. Pero tú no te puedes retractar de tu testimonio”, indicó López.

No obstante, el abogado hizo hincapié en que quien sí puede plantear esta figura es un aspirante a colaborador eficaz. “Ha pasado casos de postulantes a colaboradores que luego se retractan porque no están de acuerdo [con el trato], porque recuerda que es una negociación”, complementó.

Por su parte, el abogado Mario Amoretti subrayó que técnicamente Miguel Castro no puede plantear la figura en cuanto a que “se retire” el testimonio brindado a las autoridades. “Eso queda allí, prestó su declaración y en todo caso puede solicitar la nulidad o algo por el estilo. Pero retirar su declaración, no, no procede”, aseguró.

En este punto, Amoretti fue enfático en cuestionar la teoría que aplica el fiscal José Domingo Pérez al calificar como “testigo protegido” a una persona “que interviene en un hecho delictivo”. “Y un autor solo puede acogerse a la colaboración eficaz y no ser testigo protegido. Eso crearía impunidad”, aseveró.

Por su parte, Enrique Ghersi manifestó que “todo acogimiento a colaboración eficaz o a testigo protegido es provisional hasta que se corrobore lo dicho. Y al ser provisional es un derecho y uno puede desistir en cualquier momento del beneficio solicitado”.

Ghersi dijo además que si Castro decide desistir de su declaración, “como efectivamente ha señalado, ya no se puede utilizar en el proceso, porque no ha sido corroborada”.

En lo que sí coincidieron los abogados penalistas es que, al haberse reconocido hechos ilícitos al momento de dar la declaración, esto da pie a que ─en caso de llegar a ser retirada─ el fiscal José Domingo Pérez pueda denunciarlo e iniciarse una investigación en su contra. “Él tendría que ser denunciado y [solicitar] que se le levante la inmunidad parlamentaria”, refirió Amoretti.

“De momento él no tiene la calidad de investigado porque el fiscal no ha decidido todavía formalizarla, además que como es congresista tiene el tema de la inmunidad, pero que a futuro se puede iniciar investigaciones en su contra, eventualmente sí se puede”, detalló Romy Chang.



“Si él se retira del programa de colaboración habrá que ver qué es lo que ha dicho y el fiscal tendrá que actuar conforme a ley. Si el señor se desiste, la fiscalía tendrá que decidir si continúa las investigaciones y si formaliza cargos contra él”, puntualizó Enrique Ghersi.