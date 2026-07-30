El pedido de facultades anunciado por el Gobierno de Keiko Fujimori para afrontar la inseguridad ciudadana, el Fenómeno El Niño y otros problemas del país parte solo con el respaldo confirmado de su bancada y el de sus aliados de Renovación Popular.

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