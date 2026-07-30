El pedido de facultades anunciado por el Gobierno de Keiko Fujimori para afrontar la inseguridad ciudadana, el Fenómeno El Niño y otros problemas del país parte solo con el respaldo confirmado de su bancada y el de sus aliados de Renovación Popular.

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El ánimo de la agrupación naranja es alcanzar “consensos”, según detalló a este Diario el diputado oficialista Arturo Alegría. “Vamos a solicitar el apoyo y es lógico que esto pase por un análisis en las instancias correspondientes, que seguramente se iniciará en la Cámara de Diputados y culminar en el Senado”, indicó.

Para Alegría, se debe tomar en cuenta que la iniciativa del Poder Ejecutivo es por un tema excepcional, de emergencia con lo que pueda ocurrir con el Fenómeno El Niño, y la inseguridad ciudadana. Agregó que todas las acciones del Gobierno deben estar sujetas a los controles y fiscalización del Congreso.

“Nosotros haremos los mayores esfuerzos para que esto se pueda aprobar bajo la ruta del diálogo. En el debate seguro habrá posiciones encontradas respecto a temas que han sido históricamente motivos de discrepancia entre los sectores políticos del Perú, entre la izquierda y la derecha. Por ejemplo, si las Fuerzas Armadas deben tener participación en el combate a la inseguridad”, señaló.

“No se camuflará nada, lo importante es que transparente de la forma más ágil la voluntad del Ejecutivo, pero frente a una discrepancia, bajo la ruta del diálogo todo va a ser posible. En el oficialismo tenemos la predisposición de consenso y de resolver los problemas, para eso se piden las facultades. Si es que existen ideas y propuestas que puedan perfeccionar las facultades, bienvenidas sean”, remarcó Alegría.

En tanto, al se consultada por la prensa si existe el riesgo de que las bancadas de oposición no otorguen las facultades al Gobierno de Fujimori, su colega Cecilia Chacón respondió: “Al final serán ellos quienes tendrán que responder al pueblo y sus votantes, si es que por mezquindades políticas no apoyan temas como la inseguridad ciudadana y el Fenómeno ‘El Niño’”.

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Por su parte, Norma Yarrow, diputada de Renovación Popular, confirmó a este Diario que su agrupación respaldará la propuesta. Minutos después, en diálogo con Latina, precisó que el apoyo no “es un cheque en blanco”.

“Al otorgarlas, nos convertimos en fiscalizadores automáticamente. Nadie le da un cheque en blanco al Ejecutivo porque tendrá la facultad de traer a los ministros para que expliquen y saber dónde va a ser exactamente esta delegación”, aseveró.

Además, opinó que antes de cualquier “revanchismo” se debe meditar lo que el país necesita.

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En tanto, Ahora Nación y Juntos por el Perú evaluarán el proyecto una vez que se presente.

César Holguin, portavoz de la agrupación en la Cámara de Diputados, manifestó que evaluarán “exhaustivamente” la iniciativa porque les preocupa que, entre las facultades que se solicitarán, se camufle una “andanada de leyes procrimen”.

En esa misma línea, declaró su colega Indira Huilca: “Tenemos que recibir el pedido de facultades para revisarlo”.

“Es importante revisar el pedido; sin embargo, no requiere cambiar leyes para atender el Fenómeno ‘El Niño’, puede usar decretos de urgencia. Sobre todo si consideramos que el Parlamento que acaba de concluir funciones estaba a cargo del fujimorismo”, expresó Ernesto Zunini, por su parte.

Este Diario buscó recoger los comentarios del Partido del Buen Gobierno y Obras, pero al cierre de este informe no hubo respuesta.

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La ruta

El constitucionalista Erik Urbina explicó a El Comercio que el pedido de facultades legislativas deberá ser aprobado, en primer lugar, por la Cámara de Diputados y, posteriormente, por la Cámara de Senadores.

“Por eso, cuando la presidenta dio su Mensaje a la Nación, anunció que solicitará facultades legislativas. Sin embargo, consciente de la urgencia que representa el fenómeno de El Niño, también señaló que declarará el estado de emergencia y gobernará mediante decretos de urgencia si la aprobación de ese pedido se demora, pues se trata de una necesidad derivada de la situación que atraviesa el país”, indicó.

Primera sesión del Consejo de Ministros

Este miércoles 29 de julio, en la primera sesión del Consejo de Ministros, tras la asunción de Fujimori a la Presidencia de la República, se evaluó el proyecto de ley, a través del cual, el nuevo gobierno solicitará al Congreso bicameral, facultades para legislar en una serie de políticas, entre ellas seguridad ciudadana y reactivación económica.

Según informó la Presidencia, en una nota de prensa, esta iniciativa “será aprobada en la próxima sesión”.

De acuerdo con la agenda del Gabinete Ministerial, a la que tuvo acceso El Comercio, el Ejecutivo quiere obtener facultades para legislar en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.

De igual forma para fomentar la formalización, la promoción del empleo, la protección social y generar un “impulso” del desarrollo productivo.

En la sesión del Gabinete Ministerial- que estuvo liderada por Fujimori Higuchi y el primer ministro, Luis Galarreta-se analizó, además, una intervención de emergencia al sistema nacional penitenciario, a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que dirige Ernesto Álvarez Miranda.