El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) iniciará este martes el debate sobre el hábeas corpus presentado por Sachie Fujimori para dejar sin efecto la orden de prisión preventiva que su hermana, la excandidata presidencial Keiko Fujimori, cumple desde el 31 de octubre del año pasado por el Caso Odebrecht.

A inicios de noviembre, Ernesto Blume, titular del TC y ponente del caso, presentó un proyecto de sentencia en la que planteó la excarcelación de Fujimori Higuchi, según informó este Diario.

Días después, otros magistrados le solicitaran considerar el testimonio que Jorge Yoshiyama Sasaki brindó al equipo especial Lava Jato del Ministerio Público. En ese contexto, el TC le pidió a la fiscalía las declaraciones del empresario, documentación que fue entregada el viernes último.

Fuentes de El Comercio agregaron que Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, aún no ha entregado su argumentación sobre por qué ese testimonio no debe ser tomada en cuenta.

Yoshiyama Sasaki indicó, el pasado lunes 4 de noviembre ante la fiscal adjunta Carmen Caro, que su tío Jaime Yoshiyama le dijo que la lideresa de Fuerza Popular sabía que la constructora brasileña Odebrecht había entregado dinero a la campaña de Fuerza 2011 (en la actualidad Fuerza Popular).

“Tanto Jaime Yoshiyama como Keiko Fujimori sabían que sí había dinero donado por la empresa Odebrecht a Fuerza 2011 para la campaña electoral. Y es que en una visita familiar que hice a la casa de Jaime Yoshiyama, él me informa que ha hablado con Keiko Fujimori y que ella le dijo: ‘Jaime, por si acaso, debemos afirmar que no hemos recibido ningún aporte de Odebrecht, hay que negar todo en relación a esta campaña y su relación con nosotros’”, refirió.

Fuentes de El Comercio señalaron también que hasta el momento Ernesto Blume no ha presentado un nuevo proyecto de sentencia.

Indicaron que si Blume no ingresa una nueva ponencia, se puede debatir sobre si se incorpora o no el testimonio de Yoshiyama Sasaki, aunque aclararon que la última palabra sobre este punto la tiene el presidente del Tribunal Constitucional.

Expertos discrepan sobre efecto

Para el expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma, el testimonio de Yoshiyama Sasaki, más allá si se incorpora o no al expediente, “no debería tener repercusión sobre el mismo”, porque la declaración ha sido “posterior al hecho que se está evaluando” (los fallos del juez Richard Concepción Carhuancho y de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional).

“Y lo segundo es que es una declaración no ha sido confrontada con otros testimonios, pruebas o indicios”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Óscar Urviola Hani, también extitular del TC, explicó que si las resoluciones judiciales bajo revisión hacen hincapié en un presunto comportamiento de Fujimori Higuchi para la obstrucción la justicia, el testimonio del sobrino de Jaime Yoshiyama puede tener relación a lo que el tribunal está revisando.

“Si ese elemento de obstrucción a la justicia fue decisivo en la toma de posición por parte del juez, tanto en primera como en segunda instancia, que no fue considerado en su oportunidad [por Blume en su primer proyecto de sentencia], podría [influir en un cambio]. Aquí lo que se está examinando es si las resoluciones judiciales han observado o no el debido proceso o si han violado derechos fundamentales”, remarcó a este Diario.

El abogado constitucionalista Luciano López consideró que la declaración del empresario “impacta directamente en lo que es el peligro procesal, relacionado concretamente a la obstrucción probatoria”. Sin embargo, refirió que entiende que este testimonio “es un elemento que se va a sumar a lo que ya existe en el expediente”.

“El hábeas corpus no es una nueva revisión del fondo, el hábeas corpus buscar confirmar si los elementos que ha verificado el juez están bien argumentados o no […] Para mí básicamente [el testimonio de Yoshiyama Sasaki] no es un documento esencial, es un documento que puede venir a sumar si existe un criterio de declarar infundado el hábeas corpus o lo contrario también”, dijo López.