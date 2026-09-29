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Fujimori anunció que a fines de octubre realizará una visita de Estado a El Salvador, tras recibir una invitación de Nayib Bukele, mandatario de ese país. (Foto: El Comercio)
Fujimori anunció que a fines de octubre realizará una visita de Estado a El Salvador, tras recibir una invitación de Nayib Bukele, mandatario de ese país. (Foto: El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

A poco más de un mes, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, retomó este domingo las transmisiones en vivo en TikTok y en Facebook. En esta última oportunidad se centró en hacer un balance de su viaje a Nueva York (Estados Unidos), donde se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y participó en una reunión del Escudo de las Américas, dirigido por su par estadounidense Donald Trump.

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