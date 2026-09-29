Durante el “live”, en el que participó el canciller Carlos Espá, Fujimori también anunció que a fines de octubre realizará una visita de Estado a El Salvador, tras recibir una invitación de Nayib Bukele, mandatario de ese país.

“La gran noticia es que hemos recibido la invitación del presidente Bukele para que en octubre podamos ir a visitar El Salvador, no podemos contar muchos detalles, [solo que] será a finales de octubre”, expresó la jefa de Estado.

La noche del domingo, durante una entrevista en “Panorama”, Espá precisó que el viaje al país centroamericano se realizará el 29 de octubre y que, por el momento, la agenda se centrará en la seguridad ciudadana y en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Esto luego de que El Salvador, bajo la administración bukelista, haya logrado encarcelar a los principales cabecillas de las pandillas, entre ellas la ‘Mara Salvatrucha’ (MS-13).

“El tema principal es la seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales […] [El Salvador] es un ejemplo para los países de toda América”, manifestó el ministro de Relaciones Exteriores.

Fuentes cercanas al Poder Ejecutivo indicaron que junto a Fujimori Higuchi, además, de Espá viajarían a El Salvador los ministros Rafael Belaunde (Defensa), César Astudillo (Interior), si es que la moción de censura en su contra no próspera, y Ernesto Álvarez (Justicia y Derechos Humanos).

Las mismas fuentes refirieron que al gobierno le interesa conocer el modelo penitenciario del país centroamericano y el funcionamiento del Centro de Confinamiento por Terrorismo (Cecot), ubicado en el municipio de Tecoluca, San Vicente. Esta prisión tiene capacidad para albergar a 40 mil reos.

(Foto: AFP)

Y, además, conocer cómo hizo la administración de Bukele para construir el Cecot en ocho meses.

Fujimori Higuchi, durante su campaña en la segunda vuelta de las elecciones generales, prometió, en un mitin en Trujillo, construir cuatro penales grandes “y un mega penal para reos de alta peligrosidad, una cárcel que se llama el Cecot en El Salvador”. “Bukele lo hizo en ocho meses, aquí también”, complementó entonces.

Y, en una entrevista a la revista Semana, de Colombia, a inicios de julio, la entonces presidenta electa se reafirmó en su propuesta. “Sí, nosotros hemos planteado desde el plan de gobierno la construcción de por lo menos cuatro cárceles grandes y una cárcel para los criminales más avezados y los más peligrosos. Convocaremos a licitaciones internacionales y acá lo importante es hacerlo rápidamente. Sabemos que, en El Salvador, el presidente Bukele construyó estas cárceles pues en ocho meses, acá lo tenemos que hacer un poquito más rápido”, subrayó.

Otras fuentes cercanas a Palacio de Gobierno indicaron que un sector del oficialismo toma con mesura y prudencia este viaje, al recordar que ya otros países en América Latina, como Honduras y Ecuador han adoptado parte de las medidas instauradas en El Salvador sin tener los mismos resultados.

Este Diario intentó comunicarse con el canciller Espá, pero desde Torre Tagle indicaron que aún no cuentan con una agenda detallada.

Una reforma penitenciaria y policial

Rogelio Rivas, quien se desempeñó como ministro de Justicia y Seguridad Pública en el primer tramo del gobierno de Bukele, consideró que la visita de Estado de Fujimori Higuchi a El Salvador “es atinada” y sostuvo que el modelo penitenciario y en seguridad aplicado en su país se puede replicar en el Perú en un corto y mediano plazo.

En comunicación con El Comercio, Rivas explicó que una de las primeras medidas es bloquear la señal telefónica y de Internet en los penales, a través de un acuerdo directo con las operadoras telefónicas, bajo advertencia de que si no lo hacen “puedan perder el espectro” y sus permisos para operar.

“En El Salvador funcionan casi las mismas empresas telefónicas que en Perú. Y allá sí hicieron un bloqueo de señal eficiente. El problema [de inseguridad] son las órdenes que salen de los penales hacia el exterior. Y lo hemos visto en el asesinato de cuatro personas y posterior secuestro de otra en Trujillo, el crimen de una abogada en el norte, y también en el homicidio de una candidata a gobernadora regional en Áncash”, expresó.

(Foto: Joel Alonzo/ Archivo El Comercio)

Rivas, quien reside en el Perú y es asesor en temas de seguridad, recordó que en su país se cancelaron las visitas en los penales donde estaban recluidos los criminales de alta peligrosidad.

“En segundo lugar, nosotros cancelamos las visitas, ni siquiera los abogados entraban a las cárceles. Creamos módulos virtuales donde el reo puede tener contacto con su defensa, a través de una computadora y una cámara y monitoreábamos lo que pasaba. Es decir, se deben aislar las cárceles”, manifestó.

Rivas también remarcó que se requiere una depuración del personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y establecer un sistema donde los directores y el personal de las prisiones sean rotados cada uno o dos años.

Sobre la construcción del Cecop, el exministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño detalló que su construcción en ocho meses fue porque decretaron estado de emergencia y pudieron, bajo una licitación especial, entregar la obra. “Esto sirvió para acotar tiempos y evitar a la burocracia. Está bien que en el Perú quieran construir más cárceles, pero nosotros primero nos enfocamos en ser eficientes en los penales que ya teníamos”, subrayó.

De otro lado, Rivas recordó que en El Salvador se desplegaron equipos compuestos por cinco militares y un policía, a fin de “duplicar” la presencia del Estado en su territorio. Agregó que el mismo esquema se podría dar en el Perú, donde la Policía Nacional sabe y conoce cuáles son las zonas donde actúa la delincuencia común y también el crimen organizado.

“El Perú tiene casi 1 millón de kilómetros cuadrados y tienen 130 mil policías, de estos, tienes a la mitad un día y a la otra mitad el siguiente [bajo el régimen 24x24]. Y si a eso le sumas a los agentes que hacen trabajo de oficina, a los que están de vacaciones o de licencia médica, al final, el país solo tiene 60 mil policías para cubrir semejante extensión territorial”, expresó.

El exministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño refirió que se debe acotar la formación policial e insistió en una depuración del INPE y una reforma de la Policía Nacional, porque ambas instituciones han sido infiltradas por las redes criminales.

“Si [el gobierno] tiene el control de las cárceles, si es eficiente, si depura a la Policía Nacional y tiene presencia territorial permanente y constantes, vas a ver cómo en tres o seis meses comienzan a bajar todos los índices delincuenciales. Y eso lo pueden hacer aquí perfectamente”, acotó.

Por su parte, Mariano González, exministro de Defensa y también de Interior, afirmó que el Perú puede adoptar el modelo penitenciario de El Salvador, donde se ha construido mega centros de reclusión en los últimos años.

“Hace 15 años era realmente muy difícil transitar en El Salvador. En lugares públicos como hoteles y restaurantes había vigilancia con armas de largo alcance. Hoy eso no se. Por ahí, hay una experiencia positiva. Aunque hay cuestionamientos a Bukele por su entornillamiento al poder. Yo, particularmente, creo en la democracia y en el recambio”, remarcó en “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio.

González refirió que la administración de Bukele ha sido pragmática y ha incluido en sus equipos técnicos a personas que ideológicamente no piensan como él.

“Hay aspectos positivos que sí habría que tomar en cuenta, como su política de pragmatismo, en el sentido de que gente de una y otra tendencia estén trabajando juntos para solucionar los problemas de ese país”, finalizó.

Más información

Bukele se presentará a su segunda reelección como presidente de El Salvador. Esto luego de que la Asamblea Legislativa de su país, de mayoría oficialista, reformará la Constitución que prohibía esta figura.

Anteriormente, incluso se sancionaba a quienes promoviera o alentarán la reelección presidencial.

La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, declaró a BBC Mundo que, si el modelo Bukele no ha dado resultados en Honduras o Ecuador, es porque este “no se basa únicamente en el encarcelamiento masivo: también implica una concentración de poder, un debilitamiento de la supervisión judicial, decenas de miles de personas detenidas sin el debido proceso e incluso acuerdos encubiertos con pandillas”.