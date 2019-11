Un año y tres semanas después de ingresar a prisión de manera preventiva, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recuperará su libertad. Esto gracias a una decisión, por mayoría, del Tribunal Constitucional, que declaró fundado el hábeas corpus que presentó su hermana Sachie Fujimori a su favor.

Tres analistas políticos comentan las perspectivas de Keiko Fujimori Higuchi, quien ahora afrontará fuera de la cárcel la investigación fiscal por presunto lavado de activos, a raíz del Caso Odebrecht.

1. ¿La excarcelación fortalece a Fuerza Popular de cara a las elecciones de 2020?

María Alejandra Campos, politóloga

Sí, sin duda, a Fuerza Popular le costó mucho políticamente en el Congreso el encarcelamiento de Keiko Fujimori, se fragmentaron cuando empezó a cumplir prisión preventiva. Y creo que el tener a una lideresa visible, que articule a los candidatos les va a ayudar mucho en la campaña

Y creo que sí [se sumará a la campaña]. Por ejemplo, Mark Vito Villanella en lugar de tratar de ayudar a la libertad de su esposa desde un plano más sobrio ha elegido hacer un show mediático. Y a su costado hoy estaba Walter Jibaja, exjefe de Seguridad del Congreso, militante de Fuerza popular y conocido entrenador de las bases fujimoristas. Esto [la huelga de hambre] tiene cierta articulación con la campaña y Keiko Fujimori aprovechará su paso por la prisión para victimizarse y ganar algunos votos.

Mark Vito Villanella cumple desde hace 13 días una huelga de hambre en los exteriores del penal de Mujeres de Chorrillos, donde está recluida su esposa Keiko Fujimori. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

Adriana Urrutia, directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz Montoya

Sí, al ser Fuerza Popular un partido personalista, la presencia de su lideresa los va a fortalecer. [Su liberación] servirá para reactivar un conjunto de redes y tener mayor peso mediático de cara a las elecciones de enero, solo restan seis semanas. [Y] sí, claramente [ella participará en la campaña], Fujimori Higuchi no solo es la cara visible [del partido naranja], también es la que diseña las estrategias.

Pedro Tenorio, analista político

Sin duda [esta excarcelación] es un factor que el fujimorismo puede utilizar políticamente, no es que sea necesariamente algo automático, porque habrá quienes interpreten esta decisión no como un tema de justicia, sino de influencias en el Tribunal Constitucional. Este tipo de medidas siempre polarizan a la opinión pública. A partir de unas semanas, se tendrá una idea más clara.

Pero Fuerza Popular puede utilizar esta coyuntura de manera favorable a sus intereses, es probable que salgan los voceros a tratar de hacer una reivindicación. Imagino que Keiko Fujimori irá por el mismo camino del expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, que cuando salieron de prisión preventiva intentaron utilizar el fallo del TC que los liberó.

2. ¿Cuánto le afectó a Keiko Fujimori estar más de un año en prisión preventiva?

María Alejandra Campos, politóloga

A Keiko Fujimori le quedan las migajas de su popularidad. En el 2011, ella tenía un 20% constante de voto; en el 2016, un 30% constante de votos y ahora no llega al 10%. Creo que le va a costar mucho recuperar la votación que ha perdido. Pero el poco capital político que le queda es duro y no escuchará a sus adversarios, a quienes considera enemigos y, por ende, mentirosos o poco confiables.

No creo [que pueda recuperarse para el 2021], lo que ha perdido está perdido. Es como a Alan García en el 2016, cuestionado por presuntos actos de corrupción y los ‘narcoindultos’, no logró sacar más de 6%, lo mismo le pasará a Fujimori Higuchi en dos años.

Adriana Urrutia, directora de la Escuela de Ciencia Política de la UARM

Hay que mirar la afectación en términos más macro, no solo la presencia de Keiko Fujimori en la cárcel, sino también las aportaciones de grandes empresas [a su campaña en 2011], aún no sabemos cuál será el impacto real de la declaración de Dionisio Romero Paoletti [Credicorp]. Y, además, está la pérdida de algunas congresistas que eran la cara visible de Fuerza Popular, como Úrsula Letona y Rosa Bartra.

Pedro Tenorio, analista político

Muchísimo, porque ella no ha podido sobre ponerse como lideresa política, le ha pesado más la prisión y el factor de estar lejos de su familia. Desde que ingreso a prisión, ella ha ido a un descenso. En otros casos, en otros países, en otras realidades, hemos visto que la prisión le ha servido a los políticos para relanzarse, eso no ha sucedido con Keiko Fujimori. Al contrario su bancada en el Congreso cayó en una espiral de deterioro, de falta de peso político e incurrió en errores que favorecieron a la disolución del Parlamento.

Y por experiencias previas de otros políticos que fueron favorecidos por el empresariado, eso le hará daño ahora, pero no sabemos qué ocurrirá de aquí a un año. Esta situación con los empresarios ya hace muy difícil que ella como candidata presidencial tenga una recuperación.

3. La repercusión para el equipo especial Lava Jato.

María Alejandra Campos, politóloga

[La excarcelación de Fujimori Higuchi] es un duro golpe para el equipo especial, pero este tiene una carta bajo la manga: el tener ya un acuerdo de colaboración eficaz oleado y sacramentado con Odebrecht. Y, además, la declaración de Barata será en diciembre. Eso les puede servir para recuperar un poco de fuerza. Es cierto que tienen capital ante la opinión pública, la gente los va a respaldar el tiempo que sea necesario, pero este tiene fecha de vencimiento.

El próximo año ya van a tener que empezar a mostrar resultados, porque tienen un montón de gente en prisión preventiva, que en poco comenzará a vencer. Necesitan una condena.

Adriana Urrutia, directora de la Escuela de Ciencia Política de la UARM

En realidad lo que preocupa en el sistema de justicia es la elección en el Tribunal Constitucional. Algunos afirman que el voto de Carlos Ramos era decisivo porque a este le interesa asumir la presidencia del TC.

Pedro Tenorio, analista político

Desde el punto de vista procesal, del Caso Fujimori, es una derrota. Pero desde el punto de vista popular no necesariamente, habrá que ver cómo lo evalúa la población, si evalúa esto [la decisión del TC] como un acto de justicia o como consecuencia de influencias. La investigación no ha terminado, va a continuar y las revelaciones de los empresarios es un elemento importante. No olvidemos que habrá declaraciones nuevamente en Brasil y que pueden surgir elementos nuevos que compliquen a Keiko Fujimori.

4. ¿Keiko Fujimori buscará revancha o guardará un perfil bajo ante el Ejecutivo?

María Alejandra Campos, politóloga

Dentro del discurso fujimorista, el presidente Martín Vizcarra está coludido con Odebrecht y con los fiscales y que esto [la investigación] es una persecución política y Keiko Fujimori es una presa política. Ese ha sido el discurso de Fuerza Popular. Entonces, Vizcarra es el culpable de su encarcelamiento, de la disolución del Congreso y de que solo tengan el 8% de simpatía política. Y el fujimorismo no es una fuerza política que se siente a esperar. Normalmente, son proactivos y creo que en este caso lo será también.

Adriana Urrutia, directora de la Escuela de Ciencia Política de la UARM

Por ahora, hay dos escenarios importantes, el judicial, que atañe a la elección en el Tribunal Constitucional, y también a las investigaciones. El otro escenario, que es el Legislativo pasa a un tercer plano en la medida de que no haya un nuevo Congreso, porque el Ejecutivo puede gobernar a través de decretos supremos. No creo que sea en este momento una prioridad el diálogo entre Martín Vizcarra y Keiko Fujimori. Esto va a depender del resultado electoral [de enero próximo].

Pedro Tenorio, analista político

El problema de guardar un perfil bajo es que esta actitud puede interpretarse como un signo de debilidad. Si ella [Keiko Fujimori] guarda silencio lo que hace es favorecer a su competencia. Y también es cierto que un factor familia, ella ha estado alejada de sus hijas durante más de un año. ¿Cómo se vería que salga de prisión y se dedique a la política? Será una decisión muy personal, en este caso no solo es el partido.

La pugna de poder interno en el fujimorismo aún no ha quedado de lado. Alberto Fujimori tiene intereses y Kenji Fujimori condiciones, él no regresaría para que las cosas sigan como están. El padre quiere que poco a poco Keiko le vaya cediendo el espacio a Kenji, de acuerdo a lo que he conversado con políticos del fujimorismo. El escenario es muy confuso.