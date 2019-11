El presidente ejecutivo de Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, reveló el lunes que Credicorp Ltd. Realizó, entre fines del 2010 y el 2011, varios aportes a la campaña de Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular), cuando su lideresa Keiko Fujimori fue candidata presidencial.

Romero Paoletti dio a conocer esas contribuciones a través de una carta dirigida a los colaboradores de las compañías de Credicorp tras declarar ante el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, por la investigación sobre los aportes a las campañas del 2011 y 2016 de Fuerza Popular, entre los que están los de la constructora brasileña Odebrecht confesó haber entregado para el proceso electoral del 2011.

El martes, el empresario Vito Rodríguez Rodríguez, fundador del Grupo Gloria, declaró ante el equipo especial Lava Jato que hizo un aporte a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011. En su testimonio, indicó que hizo entrega de US$200 mil en efectivo, directamente a Keiko Fujimori, según pudo conocer El Comercio.

Rodríguez señaló que entregó el dinero en un maletín y que se trató de un aporte personal, no de la compañía. El aporte se entregó en una vivienda ubicada en La Molina y ocurrió antes de la primera vuelta del 2011, habría dicho a la fiscalía.

En ese escenario ¿Cuál fue el reporte de los ingresos en la campaña de 2011 que realizó dicha agrupación ante la ONPE?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó informes sobre los aportes e ingresos que Fuerza 2011 recibió para la campaña electoral del 2011, en la que Keiko Fujimori perdió en la segunda vuelta con Ollanta Humala. La cifra total, de poco más de S/17′450.752, se detalla en el informe técnico 043, elaborado por la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios (GSFP) del ente electoral.

En el documento, los aportes e ingresos al grupo fujimorista se dividen en tres grandes rubros: aportaciones individuales en efectivo y en especie, por S/14′804.650,55; ingresos por actividades de financiamiento proselitista, por S/2′610.929,58; y otros ingresos de campaña electoral, por S/35.173,80.

En el informe técnico de la GSFP, además, se señala que las sumas mencionadas “constituyen la totalidad de ingresos percibidos por el partido político Fuerza 2011, considerados como recursos disponibles para [...] las elecciones generales 2011. En ese sentido, la tesorera del partido indicó que los ingresos mencionados son los únicos recursos destinados a la campaña electoral, y que no han existido otros ingresos/aportaciones para tal fin”.

Informe de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPEque detalla los aportes e ingresos que Fuerza 2011 declaró haber recibido para la campaña del 2011.

En el documento de la ONPE se menciona que no se lograron identificar aportes por S/144.417,40. En otro informe, la GSFP detalló lo que Fuerza 2011 contestó sobre parte de ese dinero. “La respuesta del partido aclara la observación sobre la falta de identificación de los aportantes por ingresos recibidos por la suma de S/94.004,60”, dice el documento. Este también señala que quedó pendiente “identificar la suma de S/36.412,80”.

En los reportes de la GSFP no se menciona ni a Dionisio Romero Paoletti ni a Credicorp entre los que contribuyentes a Fuerza 2011. El nombre de Romero Paoletti tampoco aparece en la herramienta Aportes limpios de la ONPE.

En su carta, Romero Paoletti indica que los aportes a Fuerza 2011 “fueron entregados en efectivo y Credicorp Ltd. no incurrió con esa donación en ninguna responsabilidad penal. No hicimos pública la decisión de entregar estos aportes, ni durante la campaña ni inmediatamente después, ya que teníamos una gran preocupación por las represalias que podía tomar una opción política asociada con el chavismo, un régimen que no muestra respeto alguno por la democracia”.

—Sobre el 2016—

En el documento, el empresario también dijo que, “bajo la misma concepción de nuestra responsabilidad con el país, durante el 2016 apoyamos a las dos candidaturas que promovían el modelo de desarrollo económico y social en el cual creemos. Así, entre tres subsidiarias de Credicorp Ltd. y mi propia familia aportamos en total alrededor de US$650 mil a las campañas de Peruanos por el Kambio y de Fuerza Popular, en diferentes momentos de la primera y segunda vuelta”.

En Aportes Limpios de la ONPE se registran aportes de tres empresas de Credicorp a la campaña de Peruanos por el Kambio del 2016, en la que su candidato, Pedro Pablo Kuczynski, ganó la presidencia. Las compañías son: Banco de Crédito del Perú, El Pacífico Peruano Suiza y Mi Banco. Cada una aportó S/237.000. En la herramienta del ente electoral no se reporta algún ingreso de esas empresas a Fuerza Popular.