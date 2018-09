La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, criticó al Ejecutivo y al presidente Martín Vizcarra por haber planteado una cuestión de confianza, medida que calificó como una "cortina de humo" para distraer a la población.

"Hoy tenemos un nuevo presidente que dice que trabaja por el desarrollo de nuestro país, pero lo que hace es confrontar, lo que hace es trabajar para insultar y nosotros le decimos que no, no queremos golpes, no queremos amenazas, basta de insultos", aseguró la ex candidata presidencial.

Keiko Fujimori dijo que las autoridades del Gobierno deberían estar enfocadas en hacer obras en lugar de buscar "tapar la inacción" de sus funcionarios.

"Tenemos autoridades que, con esta cuestión de confianza, lo que han hecho es generar una cortina de humo para tapar la incapacidad, para no hacer frente a los verdaderos problemas", añadió, en referencia a los damnificados por el fenómeno de El Niño costero.

Keiko Fujimori procedió a asegurar que la bancada de Fuerza Popular sí ha estado trabajando a favor de las reformas judicial y electoral, además de promover investigaciones como la que se llevó a cabo en la Comisión Lava Jato.

"Este tipo de amenazas [la cuestión de confianza] lo que evidencian es nerviosismo, pero más allá de lo que intenten hacer, Lava Jato, Chinchero y Madre Mía van a salir publicados y todos los peruanos vamos a conocer la verdad", comentó.

Keiko Fujimori dio estas declaraciones al participar en eventos partidarios con diversos candidatos de Fuerza Popular en Arequipa.

Al mismo tiempo se seguía debatiendo en el pleno del Congreso la cuestión de confianza que planteó el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, para exigir que el Parlamento apruebe las cuatro reformas constitucionales que presentó el Ejecutivo para que se sometan a un referéndum en diciembre de este año.