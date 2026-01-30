Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, envió un mensaje de alerta sobre la permanencia de José Jerí en la Presidencia de la República hasta el final de su gestión. Ello, luego de que el mandatario se halle en medio de cuestionamientos por sus reuniones clandestinas con empresarios chinos, en lo que se ha denominado ‘Chifagate’.

“Yo creo que Jeri ha hecho muy poco en estos meses y lamentablemente hoy la agenda nacional está distraída en lo que son sus reuniones poco transparentes, pero creo que es positivo que haya declarado ante el fiscal de la Nación. Espero que esas investigaciones continúen y luego lleguen a conclusión”, dijo la política.

El presidente José Jerí acude a la Comisión de Fiscalización del Congreso, para dar sus descargos, tras revelarse reuniones fuera de agenda con un empresario chino. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

“No creo que sea segura su presencia en Palacio de Gobierno hasta julio. Eso está por verse. Nosotros vamos a estar muy atentos y, si se presentara un hecho adicional de flagrancia, no dudaremos en actuar“, dijo la lideresa de Fuerza Popular durante un evento de campaña en el Rímac, hasta donde llegó acompañada de Pier Figari y otros candidatos al Parlamento de su partido político.

Presidente José Jerí captado visitando tienda de productos del empresario chino, Yang Zhihua.

La candidata, además, ofreció convertir los comedores populares en centros productivos para apoyar a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad.