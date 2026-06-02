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Resumen

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Durante su cierre de campaña del balotaje en Huarmey (Áncash), la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó a su oponente de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, por su paso por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) durante el gobierno de Pedro Castillo. La excongresista consideró que el político de izquierda “no hizo nada” por el turismo en el país.

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