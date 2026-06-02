Durante su cierre de campaña del balotaje en Huarmey (Áncash), la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó a su oponente de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, por su paso por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) durante el gobierno de Pedro Castillo. La excongresista consideró que el político de izquierda “no hizo nada” por el turismo en el país.

“El turismo es otra cosa que se ha dejado de lado. El contrincante ha sido ministro de Comercio Exterior y Turismo, no hizo nada, muy, por el contrario, se retrocedió”, manifestó.

Fujimori Higuchi recordó que, durante la administración de Sánchez Palomino, se le retiraron los fondos que tenía Promperú para la promoción del país en el extranjero.

En ese sentido, refirió que una manera de apoyar al turismo es construir y renovar las carreteras y brindar políticas que beneficien a la industria de los hoteles y restaurantes.

El último domingo, en el debate presidencial, Sánchez dijo que su gestión en el Mincetur había sido “impecable”. No obstante, el hoy postulante presidencial de Juntos por el Perú tiene una denuncia constitucional por el delito negociación incompatible”. Esto por presuntamente haber intervenido en la contratación de Daniel Abarca Soto como asesor en el referido ministerio, cuando él era su titular.

Además, el paso del congresista en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo también estuvo marcado por diferentes denuncias, una de ellas por el supuesto uso de la caja chica de esa oficina para gastos personales y presuntos cobros a cambio de otorgar puestos de trabajo en el sector.

Las críticas de Fujimori Higuchi no solo estuvieron dirigidas a Sánchez, sino también a uno de sus socios en la primera vuelta: Antauro Humala.

“Nosotros tenemos a un gran equipo, nos acompañan héroes nacionales, que ya demostraron resultados cuando se enfrentaba al terrorismo. Marco Miyashiro logró la captura de [cabecilla de Sendero Luminoso] Abimael Guzmán y el rescate de los rehenes [de la residencia del embajador japonés] por parte del general César Astudillo. En el otro lado, a quién tienen. A un asesino de policías. ¿Qué cosa van a poder hacer ellos [frente a la criminalidad]? Nada”, remarcó.

(Foto: Fuerza Popular)

La candidata presidencial lamentó que el país viva con “temor y miedo” y que el desborde de la delincuencia signifique que en la actualidad “te maten por un celular”.

“Necesitamos orden para volver a vivir tranquilos, que las calles nuevamente sean de las familias y no de los choros. Y para eso tenemos que hacer una serie de cosas: fortalecer a la Policía Nacional, trabajar de la mano de las Fuerzas Armadas, realizar rastrillajes buscando a los delincuentes en las zonas más peligrosas y recuperar el control de las fronteras y de las cárceles”, expresó.

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Entre el orden y el caos

En otro momento, Fujimori Higuchi refirió que, en los últimos 25 años, salvo por el fallecido expresidente Alan García, el Perú estuvo gobernado por “antifujimoristas”. “¿Qué han hecho? Han avanzado muy poco”, indicó.

Recordó que un candidato que llegó a ser presidente prometió que el balón de gas iba a estar S/12, pero no cumplió, en referencia a Ollanta Humala.

“Todo fue mentira. Lo primero que les digo es que vamos a recuperar la confianza, la fe y la esperanza en el presente y futuro. Yo soy chancona, estudiosa y conozco el país y lo vengo recorriendo hace 30 años, conozco sus rutas, carreteras, problemas y también las soluciones. Hoy tenemos esa oportunidad”, dijo.

La candidata presidencial sostuvo que la elección del domingo permitirá a los ciudadanos definir qué tipo de gobierno quieren para los próximos cinco años: “no se trata de mí, se trata de elegir entre el orden y el caos”.

Fujimori Higuchi reiteró sus principales propuestas: fortalecer el Cofopri para otorgar 1 millón de títulos de propiedad en todo el país, continuar y ampliar programas sociales como Juntos, Pensión 65 (que pasará a ser una pensión universal) y Beca 18, ampliar la cobertura de agua potable (según refirió solo el 45% tiene este servicio las 24 horas del día) y realizar labores de prevención ante un anunciado fenómeno de El Niño.

En el caso de Áncash, se comprometió a construir un nuevo puerto para los pescadores en Chimbote y promover la edificación de un centro comercial en Huaraz.

La excongresista recordó que cuando comenzó su cuarta campaña presidencial tenía 6% de intención de voto y que “poco a poco” fue subiendo.

La postulante hizo un llamado a sus simpatizantes para que se inscriban como personeros.

“Es fundamental que esta elección tenga siempre observadores, ya nos ha pasado, por eso los invito a inscribirse [como personeros] y no solo de nuestro partido, del otro lado también. Todo lo que queremos es hacer respetar la voluntad popular”, acotó.

Fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular indicaron a El Comercio que la candidata presidencial tiene previsto recorrer Piura y Lambayeque este miércoles. Y el jueves, su cierre de campaña será en Ate Vitarte, en Lima Este. Uno de los escenarios que evalúan para su último mitin es la Arena Monumental, que le pertenece al club de fútbol Universitario de Deportes.

(Foto: Archivo GEC)

Cabe recordar que Jean Ferrari, exadministrador de Universitario y gerente general de Fútbol de la FPF, se sumó al equipo técnico naranja y acompañó a Fujimori Higuchi al debate presidencial.

Más información

En Puno, Fuerza Popular realizó otro cierre de campaña en el local Pérgola, que estuvo a puertas cerradas. Fujimori Higuchi no participó de manera presidencial y envió un video. Durante su campaña de balotaje, ella ha priorizado ir a regiones donde ganó en primera vuelta, salvo por Ayacucho y Arequipa.

En los exteriores del local, según reportaron medios locales, se registraron enfrentamientos entre simpatizantes fujimoristas y antifujimoristas que rechazan la presencia de la agrupación naranja.