La tarde de hoy arribó a Lima, la delegación oficial enviada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para participar en la ceremonia de asunción de mando de la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, programada para este martes 28 de julio en el marco de Fiestas Patrias.

La representación estadounidense está liderada por el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, y la integran el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro; el subsecretario de Comercio para Comercio Internacional del Departamento de Comercio, William Kimmitt; la consejera de la secretaria del Tesoro, Erin Browne; y asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Viviana Bovo.

A través de sus canales oficiales, la embajada estadounidense informó que el embajador Navarro recibió a la comitiva y destacó la relevancia de la visita en el inicio de una nueva etapa de cooperación bilateral.

En esa línea, la presidenta electa sostuvo una reunión con el diplomático, en la que abordaron el fortalecimiento de los lazos económicos, el impulso al comercio y la inversión, así como alianzas estratégicas para el desarrollo del país.

Cabe señalar que, además, dialogaron sobre medidas frente a la inseguridad ciudadana y acciones ante el Fenómeno El Niño.