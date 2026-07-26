Delegación de USA llega a toma de mando de Keiko Fujimori. Foto: Andina
Delegación de USA llega a toma de mando de Keiko Fujimori. Foto: Andina
Por Redacción EC

La tarde de hoy arribó a Lima, la delegación oficial enviada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para participar en la ceremonia de asunción de mando de la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, programada para este martes 28 de julio en el marco de Fiestas Patrias.

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