Keiko Fujimori descarta que Fuerza Popular promueva vacancia de Martín Vizcarra

La ex candidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, descartó que desde su agrupación política se busque promover la vacancia del presidente Martín Vizcarra. Ello en respuesta a lo aseverado en la víspera por el ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“Con referencia a la vacancia, quiero señalar claramente que nadie ha hablado de esa posibilidad. Yo la descarto. Pero el tema de fondo es que la población y las autoridades requieren saber por qué se contrató al señor [José] Cavassa y los responsables de la campaña del señor Kuczynski tienen que contestar sobre estos hechos”, manifestó.

A través de tuits publicados el domingo, PPK manifestó que “la mayoría parlamentaria y sus aliados buscan una segunda vacancia. Mi gobierno democrático fue su primera víctima y ahora quieren uno más. ¡Basta!”.

En el mensaje, Kuczynski adjuntó la portada de “Correo”, que daba cuenta de que el parlamentario Luis Galarreta (Fuerza Popular) había señalado –a propósito de la declaración del presunto miembro de Los Cuellos Blancos del Puerto José Cavassa, quien afirmó que ha trabajado en la campaña de Peruanos por el Kambio (PpK) del 2016– que a los dirigentes de ese partido “al parecer les gustaba comprar votos”.

“Con referencia a la declaración del ex presidente Kuczynski de que la fuerza mayoritaria quiere vacar al presidente Vizcarra, primero creo que esta es una estrategia de distracción por parte del ex presidente Kuczynski. Él no fue vacado, renunció por evidencias de actos de corrupción que la comisión Lava Jato venia encontrando. También se evidenciaron intentos de compra de votos”, manifestó también Keiko Fujimori.

En esa línea, consideró que los ataques departe miembros del partido Peruanos por el Kambio “hacen demostrar un poco de nerviosismo”, cuando lo que deberían de hacer es contestar las preguntas de fondo respecto a por qué se contrató a Cavassa, también ex funcionario de la ONPE, y qué servicio brindó.

(Foto: Anthony Niño de Guzmán / El Comercio)

La ex candidata presidencial dio declaraciones a la prensa luego de presentarse por aproximadamente media hora ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para responder en el marco de la indagación que se sigue el parlamentario de su partido, Héctor Becerril.



Sobre su presentación como testigo en la subcomisión, afirmó haber respondido con amplitud. “Lo que he señalado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es que el partido político ni quien habla le ha dado instrucciones a congresista Hector Becerril sobre supuestas reuniones”, refirió.

De otro lado, sostuvo que está dispuesta a dialogar nuevamente con el presidente Vizcarra. Aseguró que la Comisión de Constitución, que preside Rosa Bartra, le está dando “velocidad” al debate sobre los proyectos de reforma de administración de justicia planteados por el Ejecutivo.