La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, participó hoy en diversas actividades de campaña en Trujillo, desde donde reiteró las propuestas que plantea para la juventud y la reactivación de la economía, así como la defensa de la democracia.

En una actividad en la que se reunió con jóvenes, organizaciones sociales y dirigentes de partidos políticos como Alianza Para el Progreso y el Apra, la excongresista se mostró en contra de cualquier acto de violencia.

“En un espacio de tolerancia y respeto, podemos pensar diferente, sí, pero no nos tiramos piedras, no nos agredimos, no nos insultamos porque vivimos en democracia y esa democracia la vamos a defender”, señaló esta mañana.

Keiko Fujimori, horas después, reiteró su respaldo a quienes han expresado su apoyo en las últimas semanas hacia su candidatura.

“Cada vez más se suman más personas, convocadas por otros candidatos, pero cada vez vemos más respaldo, no a mí, sino al respaldo a la democracia. La defensa de las libertades sigue aumentando. Nos falta poco. Hemos visto hoy con alegría y optimismo que en las encuestas vamos avanzando poquito a poquito”, dijo en un mitin en horas de la tarde en el distrito de El Porvenir.

La candidata fujimorista hizo un llamado para que sus simpatizantes se inscriban como personeros para defender los votos en las mesas de votación y pidió que se sigan difundiendo las propuestas de Fuerza Popular.

“No nos confiemos y sigamos llevando un mensaje, propuestas, ideas, lo que queremos hacer”, comentó.

Encuesta Datum

Keiko Fujimori aseguró que recibe los resultados de la más reciente encuesta de Datum publicada hoy, que la coloca en un empate técnico con Pedro Castillo, con “optimismo, prudencia y mucha humildad”.

“Esperamos que los independientes se sigan sumando, que los que no han definido su voto lo puedan hacer. Sé que el domingo del debate va a ser un día fundamental para que puedan escuchar los planes, las propuestas, los proyectos y ahí puedan tomar una decisión”, dijo horas después ante la prensa.

