Keiko Fujimori insiste en que no conversó de dinero con Jorge Barata

La ex candidata presidencial Keiko Fujimori fue consultada este sábado sobre los presuntos aportes efectuados por la empresa brasileña Odebrecht a la campaña de Fuerza 2011, partido político que hoy se conoce como Fuerza Popular.

En ese sentido, insistió en que Jorge Barata, ex representante de la constructora brasileña en el Perú, ha dicho que no conversó de dinero con ella. También recordó la declaración del ex CEO de la compañía, Marcelo Odebrecht, en la que este indicó que “no la conoce”.

“[Jorge Barata dijo] que jamás he solicitado dinero, que jamás me ha entregado, que jamás ha conversado conmigo acerca de dinero o de aportes y, es más, él ha señalado en algún momento que la vez que me vio en una conferencia le parecí una persona fría y distante y es una muestra más de que no me conoce”, exclamó Keiko Fujimori en diálogo con RPP.

“El señor Marcelo Odebrecht ha señalado que no me conoce. Que él no puede hacer una afirmación de que se haya entregado dinero a Fuerza Popular”, acotó.

En ese mismo sentido, indicó que no existieron aportes ilegales en sus dos campañas presidenciales y que todo el dinero recibido ha sido debidamente fiscalizado.

"Yo le puedo asegurar que de acuerdo a la información y los reportes que existen en nuestro partido no hay dinero que haya entrado de manera ilegal. Todo es bancarizado”, sentenció la lideresa de Fuerza Popular.

Por último, agregó que ella y su agrupación están dispuestos a colaborar con la justicia y las investigaciones.

“Nosotros estamos siempre dispuestos a colaborar con la justicia y las investigaciones, pero, en todo este proceso, los aportantes, los colaboradores y los dirigentes siempre han señalado que sus aportes han sido bien hechos, han firmado la documentación y todo esto ha sido fiscalizado por la ONPE”, señaló.

El Comercio publico hoy uno de los argumentos que incluyó el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial del Caso Lava Jato, en el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses que presentó contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otras 11 personas.

Este se sustenta en correos electrónicos y transferencias bancarias que presuntamente realizó la constructora brasileña Odebrecht a la campaña de Fuerza 2011, las mismas que quedaron registradas en el servidor My Web Day.

Este material fue incluido en el pedido de detención preventiva contra Fujimori. Fueron incorporados, se lee en la acusación, un correo electrónico, dos órdenes de pago y tres estados de cuenta en el Credicorp Bank de Panamá.

Con esta información, Odebrecht acreditó las afirmaciones de sus ex funcionarios en relación con los presuntos aportes a Fuerza 2011 en la campaña electoral.

El 27 de abril del 2011 a las 3:39 p.m., dos semanas después de la primera vuelta electoral en el Perú, el ex superintendente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, a través de su correo encriptado U0021@fox.com, envió un e-mail a Ubiraci Chaves Santos, responsable de confeccionar la planilla para el pago de sobornos de la compañía, cuya cuenta era u0046@fox.com.

En el e-mail, que lleva como asunto la palabra “solicitud”, Barata pide a Ubiraci Chaves Santos: Por favor, programar las siguientes transferencias (todas para el 2/5/2011).