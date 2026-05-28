Tras reunirse con los dirigentes de los trabajadores lustradores de calzado y de los canillitas, en el Cercado de Lima, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, arribó sorpresivamente a Arequipa la noche del miércoles. En la primera vuelta, la excongresista quedó en el séptimo lugar en la referida región sureña con el 7,325% de los votos válidos (64,430 votos).

En Arequipa, Jorge Nieto, expostulante presidencial del Partido del Buen Gobierno, obtuvo el primer lugar con el 18,655% de los votos válidos (164,086 votos). El exministro de Defensa hizo un llamado, el último sábado, al voto en blanco o nulo y señaló que su agrupación no respaldaría ni a Fujimori ni a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) en el balotaje.

En declaraciones a la prensa, a su salida del aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, la candidata presidencial del fujimorismo dijo que cumplirá actividad privadas, pero también públicas en la Ciudad Blanca.

Fuentes de El Comercio señalaron que Fujimori Higuchi continuará con su llamada ruta del diálogo, a la cual no ha convocado a los medios de comunicación.

“Voy a quedarme un día completo, [estoy] muy contenta de estar acá, tengo algunas reuniones, algunas privadas y otras públicas. Pero para mí es motivo de muchísima alegría poder estar aquí en Arequipa”, expresó.

Al ser consultada sobre el rol de Fuerza Popular en la crisis política que afronta el país en los últimos 10 años, Fujimori Higuchi reconoció que su partido y bancada “sin duda hemos cometido errores”.

“Miren, siempre van a ver críticas, yo lo que he dicho es que Fuerza Popular está tendiendo puentes de diálogo, el próximo Congreso tiene que conversar con todos los grupos políticos. Sin duda hemos cometido, por supuesto, errores. No hemos sido obstruccionistas, pero sí confrontacionales y sobre eso hemos tomado medidas”, subrayó.

Fujimori llegó a la Ciudad Blanca con la virtual diputada Carmela Paucará, secretaria nacional de Organización de Fuerza Popular. Ella, usualmente, está en las actividades proselitistas de la postulante.

En marzo de 2021, el Ministerio Público solicitó que Paucará sea condenada a 22 años y ocho meses de prisión por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y falsa declaración en procedimiento administrativo. No obstante, el juicio en su contra fue archivado a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional, que también benefició a Fujimori en el Caso Cocteles.

900 de más de 4,000 personeros

El empresario Luis Dyer, jefe del comando de personeros de Fuerza Popular, ofreció este jueves una conferencia de prensa en Arequipa, donde indicó que actualmente tienen 900 personeros en esta región, cuando requieren de 4,215 de cara al balotaje.

“Pido el apoyo de todos los arequipeños y arequipeñas, Fuerza Popular ha abierto sus puertas para que todos ustedes puedan tener una credencial y sean veedores, fiscales del pueblo”, manifestó.

Fujimori Huguchi presentó, hace dos semanas, a Dyer como el jefe de su comando de personeros. (Foto: EFE)

Dyer remarcó que en la primera vuelta- pese a las irregularidades denunciadas desde Renovación Popular, partido de Rafael López Aliaga-el fujimorismo logró cubrir más de 22 mil mesas de sufragio. Y en estas “se ha transmitido la voluntad del pueblo al acta y eso nos da la tranquilidad”.

El jefe del comando de personeros de Fuerza Popular saludó que la ONPE haya permitido tanto a su partido como a Juntos por el Perú grabar el momento del escrutinio.

“Lo más importante, un personero tiene derecho y también tiene que respetar las normas el día de la elección, pero si vemos una irregularidad, el personero tiene todo el derecho de observar el acta y ponerla ahí, y es acta como corresponde irá al Jurado Electoral Especial [correspondiente] para su revisión”, remarcó.

Dyer insistió en que Fuerza Popular no pagará a los personeros, sino que esta será un servicio ad honoren y que su meta nacional es captar a más de 100 mil personeros.

El empresario evitó a responder a temas políticos, como las denuncias de fraude en mesa del fujimorismo en el 2021 (ni en la fiscalía ni el Congreso se demostró) y sobre los pasivos del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). “A ver, no voy a entrar a temas político, yo soy una persona más técnica”, acotó.

En la víspera, Fujimori- tras escuchar las demandas de los lustrabotas y canillitas- los exhortó a inscribirse como personeros para el balotaje.

“Esto es fundamental. Ya hemos visto lo que pasó en la primera vuelta, todas las irregularidades, igual ocurrió en el 2021 [en la segunda vuelta contra Pedro Castillo]. Pero a nosotros no nos la vuelven a hacer [...] Les pedimos que nos apoyen el día de la elección, vigilando y haciendo respetar [el sufragio]. Lo que queremos es que se respete la voluntad popular”, manifestó. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

En la Ciudad Blanca, ante la llegada de Fujimori Higuchi, han convocado a una protesta en el óvalo Grau por la tarde.