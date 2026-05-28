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La candidata presidencial del fujimorismo dijo que cumplirá actividad privadas, pero también públicas en la Ciudad Blanca. (Foto: AFP)
La candidata presidencial del fujimorismo dijo que cumplirá actividad privadas, pero también públicas en la Ciudad Blanca. (Foto: AFP)
Por Sebastian Ortiz Martínez

Tras reunirse con los dirigentes de los trabajadores lustradores de calzado y de los canillitas, en el Cercado de Lima, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, arribó sorpresivamente a Arequipa la noche del miércoles. En la primera vuelta, la excongresista quedó en el séptimo lugar en la referida región sureña con el 7,325% de los votos válidos (64,430 votos).

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