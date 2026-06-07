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Resumen

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Los resultados del conteo rápido- tanto de Datum Internacional como de Ipsos y Transparencia- dieron un empate técnico entre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con una ligera ventaja para el congresista de izquierda. La ex primera dama, en un pronunciamiento, afirmó que “no hay ningún ganador de esta contienda” y que su partido esperará a las cifras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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