Los resultados del conteo rápido- tanto de Datum Internacional como de Ipsos y Transparencia- dieron un empate técnico entre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con una ligera ventaja para el congresista de izquierda. La ex primera dama, en un pronunciamiento, afirmó que “no hay ningún ganador de esta contienda” y que su partido esperará a las cifras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Como habrán visto, producto del conteo rápido nos encontramos en un empate técnico. Hasta el momento, no hay ningún ganador de esta contienda. Por tal razón, serán días largos hasta conocer [las cifras oficiales]”, manifestó desde el hotel BTH, en San Borja.

Fujimori Higuchi también consideró que “sería irresponsable definir el resultado” del balotaje “en base a una muestra como es el conteo rápido, que utiliza 1,000 actas de más de 90 mol a nivel nacional. Esto en clara referencia a Sánchez Palomino, quien momentos antes ofreció un mitin en la plaza San Martín, en el Centro de Lima, en tono de victoria.

La exparlamentaria- flanqueada de Luis Galarreta y Miguel Torres, integrantes de su fórmula presidencial- sostuvo que ahora “el trabajo de los peruanos es más importante que nunca”. “Este es mi mensaje a los personeros, el trabajo de ustedes, en este momento, es doblemente importante. Se necesita contar cada una de las actas”, complementó.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

La candidata presidencial de Fuerza Popular remarcó que ella reconocerá el resultado “sea cual sea” e instó a su adversario de Juntos por el Perú a comprometerse en lo mismo. Más temprano, en Villa El Salvador, en el inicio de sus actividades, dijo que sí se respetaría el desenlace que se dé en la segunda vuelta.

“Sea cual sea el resultado lo reconoceremos e instamos a que nuestro competidor haga lo mismo. Él ha señalado que va a respetar el resultado oficial y esto se producirá después de que se contabilice el 100% de las actas”, subrayó.

En la última parte de su pronunciamiento, que apenas duró tres minutos, Fujimori Higuchi agradeció a los peruanos, a los que votaron por ella y no, y a las fuerzas políticas que la respaldaron.

“Ellos han demostrado valentía y patriotismo, poniendo los intereses de nuestro país primero más allá de las diferencias. Les pido nuevamente a los personeros que redoblen su esfuerzo, este es el momento más importante en la defensa de la voluntad popular. De ustedes depende que cada uno de los votos de nuestros compatriotas sea cuidado y respetado”, expresó.

La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori hizo un llamado a la comunidad internacional para que participe y se quede en el país “vigilando hasta el último momento este proceso”. “Como mensaje final quiero decirle al pueblo peruano que no pierda la esperanza, necesitamos calma y serenidad y vamos a esperar con mucha fe el resultado final”, concluyó.

Fujimori también estuvo acompañada de los virtuales diputados Cecilia Chacón, Marco Pacheco, Pier Figari y Carmela Paucará, así como de la congresista Rosangella Barbarán. También estuvieron el empresario y periodista español Román Cendoya y Carlos Díaz-Rosillo, exdirector de políticas públicas de la Casa Blanca. Ambos son asesores externos del partido naranja.

Más temprano, minutos después de la emisión del flash electoral (la encuesta a boca de urna), Luis Galarreta y Miguel Torres, postulantes de Fuerza Popular a la primera y segunda vicepresidencia de la República, respectivamente, también ofrecieron un pronunciamiento en el hotel BTH, en San Borja, donde ambos recibieron los primeros resultados.

Galarreta expresó su agradecimiento a la confianza que ha recibido el fujimorismo por parte de un sector de la ciudadanía, así como de excandidatos presidencial, como Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Carlos Álvarez (País para Todos) y Carlos Espá (Sí Creo). Solo el primero logró que su partido pasé la valla electoral y tenga representación en el nuevo Congreso bicameral.

El secretario general de Fuerza Popular, además, indicó que el proceso electoral “aún no ha terminado” y que este continúa con el escrutinio. “Es el momento donde entra a tallar nuestros personeros y la defensa de cada voto”, complementó.

A su turno, Torres, subsecretario general del fujimorismo, exhortó a los personeros de su partido a registrar el momento del conteo de los votos. “Hoy toca defender la voluntad popular, toca que la decisión que han tomado los peruanos quede reflejada en los resultados electorales”, manifestó.

95 mil personeros

Fujimori Higuchi inició su jornada electoral al promediar las 5:40 a.m. de este domingo, cuando llegó al local de personeros de Lima Sur de Fuerza Popular en Villa El Salvador. Ella estuvo acompañada por Samnuel Dyer, jefe de su comando de personeros, quien detalló que superaron los 95 mil personeros en todo el país.

La excongresista refirió que lograron desplegar personeros “en todas las mesas con el código 900 mil”, es decir a las que están ubicadas en su mayoría en las zonas rurales. Y también agradeció a los partidos que han contribuido con sus cuadros para esta tarea.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

“Y sí, estamos llegando a todas las mesas con el código 900 mil, es fundamental que todas las mesas en las ciudades y en las zonas rurales tengan presencia de personeros y no solamente nuestros, lo ideal es que participen personeros de otros partidos”, manifestó en declaraciones a la prensa.

Fujimori Higuchi dio a conocer que, inicialmente, dos representantes de su partido habían sido impedidos de ingresar a un centro de votación en Puno. Pero, luego este incidente fue resuelto.

Antes de finalizar su primera actividad, Fujimori Higuchi fue consultada sobre si se comprometía a respetar los resultados del balotaje. “Claro que sí, con optimismo por supuesto”, fue su respuesta.

¿Último desayuno?

Tres horas después, Fujimori Higuchi llegó a la Asociación de Vivienda El Paraíso, en San Juan de Lurigacho, donde junto a su hermana Sachie Fujimori y sus hijas Kyara y Kaori Villanella Fujimori, así como dirigentes de comedores populares, ollas comunes y vaso de leche brindó el tradicional desayuno electoral.

La candidata presidencial explicó que eligió este lugar, porque había asumido el compromiso para reunirse con las dirigentes de la zona en su campaña de segunda vuelta, pero por un tema de agenda no lo puedo hacer. “Se dio la oportunidad de tener este encuentro ahora. Mis hijas, Sachie y yo estamos agradecidas de estar hoy con ustedes y sentir el cariño. Voy a regresar, porque me han prometido una carapulcra”, expresó.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

En conferencia de prensa, la exparlamentaria dijo esperar que este sea su último desayuno electoral como postulante.

“Es mi cuarto desayuno electoral como candidata presidencia, he acompañado a mi papá en otros desayunos electorales, agradecida con el pueblo peruano que me ha puesto hasta acá [en un cuarto balotaje desde el 2011]. Yo espero, en lo personal, que este sea mi último desayuno electoral en mi condición de candidata. Luego, hacia el futuro [puedo] acompañara otros candidatos [del partido]”, remarcó.

Al ser consultada sobre si su eventual elección como jefa de Estado puede generar una división profunda en el país, Fujimori Higuchi sostuvo que “pasé lo que pasé de cara a los próximos cinco años, el país tiene que pasar por un proceso de mucho diálogo, de búsqueda de consensos y de unidad”.

También afirmó que en esta campaña de segunda vuelta se dieron “muchas agresiones” y que se buscó “dividir” a los peruanos.

“Terminado este proceso vamos a tender los puentes para [acotar] esas diferencias y esos abismos. Nos tenemos que juntar, tenemos que determinar una agenda común de cara hacia el futuro que nos permita recuperar la paz y la tranquilidad y que el Estado vuelva a funciona [...] Nosotros vamos a esforzarnos muchísimo para lograr esos espacios de reconciliación”, subrayó.

Sobre el inicio de un juicio oral en contra de Sánchez Palomino por el presunto delito de falsa declaración, Fujimori Higuchi refirió que ella aboga para que se “respeto el debido proceso” y “presunción de inocencia” de cualquier persona. “Estaremos muy atentos, no importa quién sea la persona, el sistema judicial debe ser muy escrupuloso”, acotó.

Un trabajo estrecho frente al crimen organizado

En otro momento, Fujimori Higuchi se refirió a las relaciones internacionales con los países de Sudamérica, en especial Chile, en el combate contra el crimen organizado transnacional.

La candidata presidencial de Fuerza Popular dijo que una eventual administración suya buscará “la integración” y “estrechar lazos de amistad con todos los países” de la región, especialmente con los vecinos.

“He tenido la oportunidad de saludar personalmente a [José Antonio] Kast el día de su juramentación [como presidente de Chile], lo que nosotros buscamos de cara a enfrentar la criminalidad organizada, creo que hay la voluntad de que todos los países de esta zona, sobre todo los más afectados, como Ecuador, Colombia donde habrá elecciones, Chile y el Perú podamos trabajar de manera estrecha”, manifestó.

La excongresista indicó que la idea es que se establezca un marco de colaboración “con información” y búsqueda de “lograr la paz en nuestros países”.

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Al promediar las 11:30 a.m., la excongresista acudió al colegio Libertador San Martín, en San Borja, donde ejerció su derecho al voto. No demoró ni cinco minutos.