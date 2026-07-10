En una de sus primeras actividades públicas como presidenta de la República electa, Keiko Fujimori, visitó- junto con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo-la ribera del río Rímac, a fin de supervisar los trabajos de limpieza y descolmatación de cara al fenómeno El Niño (FEN). La lideresa de Fuerza Popular adelantó que recurrirá a decretos de urgencia, una vez que asuma el poder, para enfrentar la emergencia climática.

En conferencia de prensa, Fujimori Higuchi confirmó que solicitará facultades legislativas al nuevo Congreso bicameral para hacerle frente al FEN y también seguridad ciudadana y reactivación económica, tal y como adelantó El Comercio hace unos días. No obstante, precisó que la aprobación de este pedido tomará su tiempo porque primero debe pasar por la cámara de diputados y luego por el Senado.

“Se evalúa la emisión de decretos de urgencia para no esperar a que nos aprueben estas medidas tan necesarias y urgentes”, manifestó.

También criticó que los trabajos de limpieza de cauces de ríos y de obras de prevención en el norte del país estén atrasados.

“Queremos que las cosas que están funcionando bien, como vemos en la capital, podamos replicarlas en otras regiones. Este fenómeno de El Niño, de acuerdo a reportes científicos, será muy fuerte, menciona la palabra ‘catastrófico’. Por esto, nos estamos preocupando, tenemos que tomar todas las medidas. Convocaremos a los núcleos ejecutores para que los ciudadanos nos puedan apoyar en 1.900 puntos de riesgo en el país”, expresó.

Fujimori Higuchi refirió que una vez que se instale en el poder, realizará “todos los viajes necesarios” al norte y otras zonas del país. “Ya estamos preparando varios decretos [de urgencia]”, complementó.

Inventario de la maquinaria

En otro momento, la jefa de Estado electa indicó que su equipo de transferencia está realizando un inventario de “todas las maquinarias que están disponibles” en los gobiernos regionales y los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, Defensa y Vivienda, Construcción y Saneamiento. Agregó que “vamos a tomar medidas desde el primer día”.

“En algunos casos, [estas maquinarias] no se usan por falta de mantenimiento, por falta de combustible o por falta de presupuesto para operarios. Este inventario lo tendremos listo para ponernos a trabajar desde el día en que empezamos nuestras labores el 28 de julio”, subrayó.

(Foto: Violeta Ayasta/ El Comercio)

También explicó que muchos sectores se podrían ver afectados por los efectos de El Niño, entre ellos la agricultura y la pesca artesanal. Anunció que ellos tendrán el apoyo necesario, a través de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

Además, hizo un llamado a las autoridades regionales, provinciales y municipales salientes, en el sentido de trabajar en unidad más allá del “color político”. “Lo importante es trabajar juntos, de la mano. Hay muchas cosas que vamos a cambiar, pero hay cosas que sí funcionan, como el programa de prevención del alcalde de Lima, si hay algo que funciona, lo tenemos que resaltar y replicar”, complementó.

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Sin desbordes en la capital

Por su lado, el alcalde de Lima Renzo Reggiardo, afirmó que a raíz de los trabajos de prevención que realiza su municipio en las riberas de los ríos Rímac, Chillón y Lurín, contempla que la capital no tenga desbordes ni los ciudadanos que viven cerca sean afectados.

“Hemos ensanchado [el cauce del río] para que si hay lluvias severas no tengamos desbordes ni riesgo para la población que vive en las zonas adyacentes. En eso me reafirmo, no debería haber riesgos, salvo que se nos venga un aluvión. [Ahí] no podemos hacer nada contra la naturaleza […] Me siento satisfecho por las labores que se han hecho, tenemos la disposición de colaborar con el gobierno central y trasladar [la maquinaria] al norte”, remarcó.

Reggiardo indicó que la comuna limeña tiene un almacén de 3 mil metros cuadrados, donde hay kits de supervivencia y existe una coordinación con los 42 alcaldes distritales de Lima para su distribución en caso de una emergencia.

Irá a Palacio de Gobierno el jueves

Más temprano, Fujimori Higuchi recibió en el local del partido Fuerza Popular, en San Isidro, al presidente de la República, José María Balcázar. Él llegó minutos antes de las 9 a.m. y la cita duró media hora. Tras ello, ambos ofrecieron un breve pronunciamiento a la prensa.

La presidenta electa agradeció “la gentiliza y la amabilidad” de Balcázar de haber ido a saludarla y destacó que intercambiaron ideas y que el jefe de Estado saliente le dio “varios consejos”.

“Me ha dado la invitación para recibirme en Palacio de Gobierno la próxima semana después de la ceremonia de recepción de credenciales. Hemos quedado que el jueves el mañana, yo estaría asistiendo para seguir con esta conversación”, manifestó.

(Foto: Fuerza Popular)

La jefa de Estado electa también afirmó que los equipos de transferencia ya “empezaron a hacer su trabajo” y “están recabando la información de cada uno de los ministerios”. “[Quiero] agradecer la disposición que hay de cada uno de los ministros de otorgar la información”, acotó.

A su turno, Balcázar sostuvo que su visita no solo fue protocolar, sino también “amical” y para reiterar su felicitación a Fujimori Higuchi por su elección, “como lo hicimos el mismo día que fue reconocida por el Jurado Nacional de Elecciones”.

El presidente confirmó que ha invitado a la lideresa de Fuerza Popular a Palacio de Gobierno para intercambiar ideas sobre “un buen gobierno”.

“El país quiere diálogo permanente entre todos los peruanos y hemos conversado sobre varios puntos de vista. También sobre las inversiones que se han hecho y que se deben hacer en la parte sur del país. Le deseo el mejor éxito en el futuro para su gobierno en favor de todos los peruanos sin exclusión”, finalizó.

La intención de restablecer la relación con México

La presidenta de la República electa, Keiko Fujimori, sostuvo que, de su lado, “habrá toda la intención para poder retomar las relaciones [bilaterales] entre el Perú y México”.

Esto, luego de que la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, indicara que no se había comunicado con la lideresa de Fuerza Popular, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara su victoria en las urnas. Y, además, recordó que fue el Perú el que rompió relaciones diplomáticas con México.

“No he tenido comunicación (con Keiko Fujimori). Vamos a esperar. Recuerden que ellos rompieron relación con nosotros”, expresó.

Fujimori Higuchi, de otro lado, ratificó su confianza en el economista Marco Vinelli, coordinador de la transferencia por parte de Fuerza Popular.

“Con referencia a Vinelli, él ha sido funcionario y como tal está expuesto a tener una denuncia, él ha aclarado estos procesos de investigación. Yo aquí, le ratificó mi confianza, porque es un profesional competente que goza de integridad y que conoce el sector Agricultura en la cancha”, manifestó.

Según informó el portal “La Contra”, Vinelli enfrenta una demanda civil por presuntas irregularidades en Agro Rural, entidad que dirigió, y que derivó en un perjuicio económico de S/244 mil para el Estado.

Además, el programa “Contracorriente”, reveló que el economista es investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de contra la administración pública.