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Resumen

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En una de sus primeras actividades públicas como presidenta de la República electa, Keiko Fujimori, visitó- junto con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo-la ribera del río Rímac, a fin de supervisar los trabajos de limpieza y descolmatación de cara al fenómeno El Niño (FEN). La lideresa de Fuerza Popular adelantó que recurrirá a decretos de urgencia, una vez que asuma el poder, para enfrentar la emergencia climática.

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