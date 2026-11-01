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Resumen

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A lo largo de su historia, Los Pulpos- organización que surgió en Trujillo- ha sido vinculada a una larga lista de delitos: tráfico de terrenos, extorsión, secuestro, sicariato, tráfico ilícito de drogas y minería criminal. Su cabecilla Jhonsson Cruz Torres fue capturado en Bolivia. (Foto: EFE/ Mininter)
A lo largo de su historia, Los Pulpos- organización que surgió en Trujillo- ha sido vinculada a una larga lista de delitos: tráfico de terrenos, extorsión, secuestro, sicariato, tráfico ilícito de drogas y minería criminal. Su cabecilla Jhonsson Cruz Torres fue capturado en Bolivia. (Foto: EFE/ Mininter)
Por Sebastian Ortiz Martínez

Dentro del paquete de normas en seguridad ciudadana que el gobierno de Keiko Fujimori tiene previsto emitir en las próximas semanas, en amparo a la delegación de facultades que recibió del Congreso bicameral, está la creación de un registro de organizaciones criminales “que empleen técnicas utilizadas por el terrorismo o análogas”, entre ellos atentados con explosivos. Esto a través de una modificación a la Ley contra el Crimen Organizado (Ley N°30077).

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