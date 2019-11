Eloy Espinosa-Saldaña, integrante del Tribunal Constitucional (TC), consideró que existe un “cargamontón” contra su colega Carlos Ramos Núñez, sobre quien se especula que tendría en sus manos el voto dirimente en el hábeas corpus que busca la liberación de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

“Creo que es injusto para cualquier juez constitucional el cargamontón que están haciendo sobre Carlos Ramos. Hay que dejar que un juez haga su trabajo, que vote, no espulgarlo porque tenemos duda de su voto, ver qué ha hecho, qué no ha hecho, con quién sale, a quién contrata, con quién no contrata. Déjenlo que haga su trabajo de resolver y después critiquen su pronunciamiento”, indicó en una entrevista a Radio Santa Rosa.

El Comercio informa que hoy, según la agenda del TC, se continuará con el debate del recurso. Se tiene previsto que el magistrado Carlos Ramos entregue un nuevo texto de la resolución de hábeas corpus, depurando algunas observaciones al proyecto de Ernesto Blume (ponente del caso). Sin embargo, arribaría a la misma conclusión: declarar fundado el hábeas corpus.

Según fuentes de este Diario, Ramos no está de acuerdo con que Blume haya calificado la actuación de elementos probatorios dentro del proceso de la investigación preparatoria que se sigue a Fujimori.

“Yo no tengo una posición oficial al respecto, que no se busquen motivos innobles cualquiera sea mi decisión, mi decisión no va a ser innoble, basada en causas bajas, va a ser una decisión tomada en base a principios jurídicos”, dijo Ramos en “Cuarto poder”.

Espinosa-Saldaña mencionó que hasta el momento no hay votos, ni resolución final sobre el caso, pero evitó confirmar si es que Carlos Ramos está elaborando una resolución similar a la de Blume.

“Sin ser infidente [...] puede ocurrir, no digo que este sea el caso, que se presente un texto y alguno diga que podría votar a favor pero que no le gusta el texto porque cree que hay que poner o quitar algo. Eso lo pueden decir no uno sino varios magistrados. A ellos se les pide que se pongan de acuerdo a ver si forman un nuevo texto y en función de eso votaremos. Eso pasa muchas veces porque hay que conseguir consensos [...] En cualquier caso, eso puede pasar. Lo importante es que hasta ahora no tenemos sentencia de este caso”, señaló el magistrado del TC.

Eloy Espinosa-Saldaña precisó que la labor del tribunal no es determinar si Keiko Fujimori es culpable o no, sino si es que la prisión preventiva dictada en su contra respeta la Constitución.

“Nosotros tenemos que ver si es que la decisión tomada por el Poder Judicial, ratificada en tres instancias, es conforme a derecho. El elemento clave aquí no es el delito imputado, no es la vinculación con el delito sino si dentro de esta situación [...] se acredita un comportamiento de obstrucción que el Poder Judicial en tres instancias ha dicho que sí [...] Aquí no es cuestión de simpatías o antipatías, hay una evaluación clara y directa sobre los requisitos para una prisión preventiva”; aseguró.

El TC seguirá debatiendo esta semana el caso de Keiko Fujimori y se estima que mañana se podría estar evaluando la posibilidad de votar la resolución sobre el caso.