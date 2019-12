El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Eloy Espinosa-Saldaña consideró este martes que la “controversia” en el fallo a favor del hábeas corpus de Keiko Fujimori que anuló la prisión preventiva en su contra, está en toda la resolución y “no solo en el voto de Carlos Ramos”.

“La controversia, en realidad, está en todo porque, finalmente, desde nuestra posición ya el caso estaba resuelto, nos guste o no, por el Poder Judicial, entonces por eso invocamos que en el proceso penal se haga el análisis en detalle de los testimonios. [...] Creo que el fallo que se tomó [a favor del hábeas corpus de la Keiko Fujimori] es un fallo equivocado”, sostuvo en una entrevista con RPP Noticias.

El magistrado explicó que si en el análisis que el TC realizará al recurso de “aclaración” presentado por el Poder Judicial se considera el voto del magistrado Ramos como voto singular, la decisión del organismo podría variar.

"La situación es distinta [si se considera singular el voto de Ramos], porque ahí hay que ver si se vuelve irreductible ese voto y ahí juega la lógica del voto dirimente del que preside el Tribunal, a menos que se considere el voto y ahí depende de qué lado se pone para que se decida de manera colegiada", indicó.

En otro momento, Espinosa-Saldaña dijo tener la certeza de que el magistrado Carlos Ramos no cambió su postura respecto al caso de la lideresa de Fuerza Popular, puesto que desde que el caso llegó al TC se había mostrado a favor de la liberación de la excandidata presidencial.

“Yo puedo decir que Carlos Ramos fue a conversar conmigo con mucha anticipación y me dijo que a él le parecía que la señora Fujimori debería ser liberada de la prisión preventiva, eso me lo dijo él casi desde que el caso entró al Tribunal Constitucional. Yo no compartí su posición, no la comparto hasta ahora, pero la respeto”, señaló.