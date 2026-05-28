Un mes y una semana después de haber iniciado su campaña de segunda vuelta, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, volvió al sur del país, a donde no acudía desde la primera vuelta. La región elegida fue Arequipa, donde acudió al santuario de la Virgen de Chapi, se reunió con los dirigentes de la zona de Cono Norte en el distrito de Cerro Colorado y también ofreció un mitin a cinco calles del centro de la Ciudad Blanca, aunque en un local cerrado.

En la primera vuelta, la excongresista quedó en el séptimo lugar en la referida región sureña con el 7,325% de los votos válidos (64,430 votos).

En Arequipa, Jorge Nieto, expostulante presidencial del Partido del Buen Gobierno, obtuvo el primer lugar con el 18,655% de los votos válidos (164,086 votos). El exministro de Defensa hizo un llamado, el último sábado, al voto en blanco o nulo y señaló que su agrupación no respaldaría ni a Fujimori ni a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) en el balotaje.

La convocatoria al mitin no fue realizada por el fujimorismo, sino por los gremios de construcción civil y de turismo de Arequipa. En esta, solicitaron a los simpatizantes no acudir con polos naranjas, color distintivo de Fuerza Popular, sino con camisetas blancas, rojas o de la selección peruana.

Para ingresar a la Quinta Salas, local donde Fujimori Higuchi brindó un discurso de poco más de 30 minutos, los agentes de seguridad revisaron a todos y sus bolsos. Además, en calles cercanas la Policía Nacional montó un cordón. Esto debido a las protestas con colectivos antifujimoristas en rechazo a la presencia de la postulante en la ciudad sureña.

(Foto: Coordinadora Regional de Arequipa)

La candidata presidencial emplazó al gobierno de José María Balcázar a comprar “las toneladas de arroz” que han producido los agricultores nacionales, que acatan un paro indefinido desde el último lunes ante el bajo precio de este producto y el alza del costo de los fertilizantes.

“Hoy sabemos que por la guerra [entre Rusia y Ucrania], los fertilizantes han subido de precios, los combustibles también y encima el gobierno compra arroz importado, eso es un pecado […] Le decimos a este gobierno ‘compre usted las toneladas de arroz’ para que los hermanos agricultores no se sientan afectados”, manifestó.

Fujimori Higuchi, además, exhortó al Ejecutivo a declarar en emergencia nacional la agricultura ante la paralización que afecta varias vías del país.

“Declare en emergencia nacional la agricultura y si este gobierno no lo hace, yo me encargaré de hacerlo a partir del 28 de julio”, exclamó.

Hasta el miércoles, según indicaron fuentes de la Sutran a El Comercio, al menos 19 vías estaban bloqueadas. Por ejemplo, en Arequipa, los manifestantes arrojaron sacos de arroz en la carretera Panamericana Sur y los agricultores de Majes, Ocoña y Quilca marcharon por las calles de Camaná.

Una situación similar se vio en Piura, donde los manifestantes bloquearon los accesos a las localidades de Catacaos, La Arena y Sechura. También han cerrado las vías que llevan a Sullana y Chiclayo. Incluso, lanzaron piedras a los camiones y se enfrentaron a la Policía, por lo que los agentes lanzaron bombas lacrimógenas para dispersarlos.

El Ministerio de Desarrollo Agrario adelantó que, a través de un decreto supremo, destinará S/100 millones para la compra directa de arroz a pequeños productores y S/50 millones para el mantenimiento de canales de riego. Esta oferta ha sido rechazada por los agricultores, que han decidido mantener su paralización.

“No queremos retroceder”

En otro momento, Fujimori Higuchi sostuvo que el país no quiere un retroceso. “No queremos ser Venezuela ni Bolivia, nosotros queremos mirar hacia el futuro”.

La candidata presidencial de Fuerza Popular también abordó la crisis de inseguridad que atraviesa el Perú y remarcó que buscará “recuperar el orden” para que la ciudadanía viva en paz.

“Hoy tenemos miedo para salir, nos matan por un celular y nadie hace nada. Lo que hemos dicho es que las personas indocumentadas, los extranjeros que cometan delitos inmediatamente van a ser expulsados. Vamos a tomar el control de las fronteras, de las cárceles. Vamos a hacer rastrillajes para buscar a los delincuentes y secuestradores. Con la fuerza que tuvo mi padre [Alberto Fujimori] para derrotar a Sendero Luminoso y el MRTA vamos a acabar con los delincuentes”, expresó.

Fujimori solicitó a sus seguidores en Arequipa a inscribirse como personeros del fujimorismo y a que graben con sus celulares el momento del escrutinio de los votos “para garantizar la voluntad popular”.

Más temprano, en una conferencia de prensa en la Ciudad Blanca, el empresario Luis Dyer, jefe del comando de personeros de Fuerza Popular, indicó que actualmente tienen 900 personeros en esta región, cuando requieren de 4,215 de cara al balotaje.

La excongresista, en el inicio de su discurso, dijo que no ha ido a Arequipa para hablar sobre las diferencias entre la izquierda y la derecha, sobre las divisiones entre el sur y la capital, sino de “los problemas reales que tenemos y de las soluciones”. En ese sentido, prometió ejecutar un plan urbano para ordenar el sistema de transportes de la ciudad, también reactivar el Cofopri para dar títulos de propiedad a los vecinos de Cono Norte, concluir las obras del puente Arequipa-La Joya, reforzar el proyecto Majes Siguas II y el turismo.

Tras su mitin, Fujimori regresó a la ciudad de Lima. Fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular adelantaron que desde el lunes iniciará con sus cierres de campaña. Los primeros se darían en el norte del país y el jueves 4 de junio en la capital.

El jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la Policía Nacional de Arequipa, coronel PNP Raúl Acosta Vera, indicó que se destinaron, al menos, 120 agentes para el resguardo de la actividad proselitista de Fuerza Popular.

“Cuando venga el otro candidato también le vamos a dar la misma seguridad para evitar conflictos sociales, evitar la confrontación entre los simpatizantes del partido Juntos por el Perú y de Fuerza Popular y para prevenir que haya daño a la propiedad y lesiones y enfrentamientos. Y si el otro candidato necesita más, más tendrá”, refirió a El Comercio.

Más información

Fujimori estuvo en la Ciudad Blanca con la virtual diputada Carmela Paucará, secretaria nacional de Organización de Fuerza Popular. Ella, usualmente, está en las actividades proselitistas de la postulante.

En marzo de 2021, el Ministerio Público solicitó que Paucará sea condenada a 22 años y ocho meses de prisión por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y falsa declaración en procedimiento administrativo. No obstante, el juicio en su contra fue archivado a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional, que también benefició a Fujimori en el Caso Cocteles.

Con el reporte de Zenaida Condori, colaboradora de El Comercio en Arequipa.