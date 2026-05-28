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Keiko Fujimori solicitó a sus seguidores en Arequipa a inscribirse como personeros del fujimorismo y a que graben con sus celulares el momento del escrutinio de los votos “para garantizar la voluntad popular”. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)
Keiko Fujimori solicitó a sus seguidores en Arequipa a inscribirse como personeros del fujimorismo y a que graben con sus celulares el momento del escrutinio de los votos “para garantizar la voluntad popular”. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)
Por Sebastian Ortiz Martínez

Un mes y una semana después de haber iniciado su campaña de segunda vuelta, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, volvió al sur del país, a donde no acudía desde la primera vuelta. La región elegida fue Arequipa, donde acudió al santuario de la Virgen de Chapi, se reunió con los dirigentes de la zona de Cono Norte en el distrito de Cerro Colorado y también ofreció un mitin a cinco calles del centro de la Ciudad Blanca, aunque en un local cerrado.

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