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Keiko Fujimori saldrá del país el 15 de noviembre.
Keiko Fujimori saldrá del país el 15 de noviembre.
Por Thalía Cadenas

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, viajó este domingo 15 de noviembre a China, donde participará en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Luego, se trasladará a Japón para realizar una visita oficial. La mandataria estará fuera del oaís del 15 al 21 de noviembre.

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