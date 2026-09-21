Presidenta Keiko Fujimori llegó a Nueva York para cumplir una agenda de trabajo como parte de la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas (Foto: Palacio de Gobierno)
Presidenta Keiko Fujimori llegó a Nueva York para cumplir una agenda de trabajo como parte de la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas (Foto: Palacio de Gobierno)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, a fin de cumplir una serie de actividades durante la Semana de Alto Nivel del 81 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que incluye su intervención en el debate principal previsto para este martes.

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