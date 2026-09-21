La presidenta Keiko Fujimori se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, a fin de cumplir una serie de actividades durante la Semana de Alto Nivel del 81 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que incluye su intervención en el debate principal previsto para este martes.

La primera actividad de la mandataria este lunes es una reunión bilateral con las máximas autoridades de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), organismo especializado de la ONU a cargo de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, precisó Palacio de Gobierno.

La comitiva oficial está integrada por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; Economía y Finanzas, Elmer Cuba; Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia; y del Ambiente, Vladimiro Huaroc.

Respecto a la Asamblea General de la ONU, de acuerdo con la lista provisional de oradores, Fujimori tiene el octavo turno de la mañana de este martes 22, según adelantó el gobierno cuando pidió la autorización de viaje al Congreso.

Antes de la intervención del Perú, harían uso de la palabra, según el orden provisional, los jefes de Estado de Brasil, Estados Unidos, Jordania, Türkiye, Kirguistán, Qatar y Lituania.

Después, se esperan las intervenciones de Egipto, Chile, Luxemburgo, Finlandia y Francia.

El tema del debate general es: “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”.

El Gobierno destacó que la participación de la mandataria “constituirá una oportunidad de especial relevancia para presentar ante la comunidad internacional las prioridades del nuevo Gobierno y los lineamientos que orientarán la política exterior peruana”.

“Asimismo, permitirá reafirmar el compromiso del Perú con el multilateralismo, la defensa del derecho internacional, la solución pacífica de las controversias y la cooperación internacional frente a desafíos como la delincuencia organizada transnacional”, detalló el Ejecutivo en los documentos enviado al Senado.

Antes del inicio del debate general, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, convocará a los jefes de delegación para presentar un saludo protocolar.

La agenda de Fujimori también incluye su asistencia a la recepción organizada por el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, y su esposa, Melania Trump, para todos los jefes de delegación este martes 22.

Entrevista bilateral con secretario de la ONU

También se prevee encuentros bilaterales, uno de los cuales es con el secretario general de la ONU. “La reunión constituiría una oportunidad para reafirmar el compromiso del Perú con el multilateralismo y con el Sistema de las Naciones Unidas, así como para abordar asuntos de particular interés nacional y explorar ámbitos de cooperación con la Organización”, indicó el Ejecutivo al Senado.

Los temas de conversación propuestos preliminarmente son el fortalecimiento de la cooperación con las Naciones Unidas en materia de gestión de riesgo de desastres y preparación frente al fenómeno El Niño, así como en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

¿Qué otras puntos contempla su agenda?

Fujimori ha sido invitada a participar en el foro “Invirtiendo en el Perú del Futuro: Sostenibilidad, Competitividad y Liderazgo Climático Global a través de sus Comunidades Campesinas e Indígenas”, el miércoles 23 de septiembre, en el marco de la Semana del Clima de Nueva York.

También se contempla su participación en el encuentro presidencial “Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional”. El Gobierno de Chile ha convocado a los jefes de Estado este miércoles.

De igual forma, se ha previsto la visita oficial de la mandataria a la Bolsa de Valores de Nueva York y ceremonia de toque de campana, el jueves 24.

Además se prevé su participación en el Diálogo de Alto Nivel organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF “Australia – Latina America and de Carribean: A New Frontier for Cooperation”.