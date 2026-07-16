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Resumen

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Un día después de recibir sus credenciales como presidenta electa, Keiko Fujimori acude esta mañana a Palacio de Gobierno, donde se reunirá con el mandatario saliente José María Balcázar.

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