Un día después de recibir sus credenciales como presidenta electa, Keiko Fujimori acude esta mañana a Palacio de Gobierno, donde se reunirá con el mandatario saliente José María Balcázar.

La presidenta electa llegó a las 09:18 horas y fue recibida por Balcázar en la puerta de honor de Palacio de Gobierno.

El 9 de julio, Marco Vinelli, jefe del equipo de transferencia de Fuerza Popular, pidió al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, que disponga la suspensión de nuevas designaciones y nombramientos en las entidades del Estado. La solicitud fue presentada como una medida de “prudencia administrativa”.

“Solicito respetuosamente que la Presidencia del Consejo de Ministros evalúe disponer que los ministerios, organismos públicos y demás entidades del Poder Ejecutivo se abstengan de realizar nuevas designaciones, [...] o de asumir compromisos administrativos o presupuestales de carácter extraordinario”, precisa el documento.

Hace una semana, Balcázar llegó al local de Fuerza Popular, en San Isidro, donde saludó y se reunió con la mandataria electa por casi 30 minutos. Tras ello, ambos ofrecieron un breve pronunciamiento a la prensa.

Aquel día, confirmó que invitó a la lideresa de Fuerza Popular a Palacio de Gobierno para intercambiar ideas sobre “un buen gobierno”.

“El país quiere diálogo permanente entre todos los peruanos y hemos conversado sobre varios puntos de vista. También sobre las inversiones que se han hecho y que se deben hacer en la parte sur del país. Le deseo el mejor éxito en el futuro para su gobierno en favor de todos los peruanos sin exclusión”, expresó.

En ese momento, Fujimori Higuchi agradeció “la gentiliza y la amabilidad” de Balcázar de haber ido a saludarla y destacó que intercambiaron ideas y que el jefe de Estado saliente le dio “varios consejos”.

“Me ha dado la invitación para recibirme en Palacio de Gobierno la próxima semana después de la ceremonia de recepción de credenciales. Hemos quedado que el jueves el mañana, yo estaría asistiendo para seguir con esta conversación”, manifestó.

La jefa de Estado electa también afirmó que los equipos de transferencia ya “empezaron a hacer su trabajo” y “están recabando la información de cada uno de los ministerios”.

“[Quiero] agradecer la disposición que hay de cada uno de los ministros de otorgar la información”, acotó.