La presidenta Keiko Fujimori participa hoy en la sesión de clausura de la 64 edición de CADE Ejecutivos 2026, que se desarrolla desde el martes en Urubamba, Cusco.

Según el programa, la exposición de la mandataria se ha prevista para las 11:40 horas en el bloque “La posición del gobierno frente a la propuesta de unidad”.

Fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron a El Comercio que, antes de asistir a CADE, la mandataria realizará una serie de actividades en Urubamba, entre ellas la inauguración de un helipuerto. Justamente Fujimori llegará a la zona en el vuelo inaugural.

También se tiene previsto la suscripción de un acuerdo para extender el servicio de gas natural en el sur del país.