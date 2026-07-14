En una ceremonia solemne, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entrega este miércoles 15 de julio a Keiko Fujimori sus credenciales como presidenta de la República electa para el período 2026-2031.

Durante la sesión, que se realizará en el Gran Teatro Nacional, en San Borja, el JNE entregará también sus credenciales a Luis Galarreta (primer vicepresidente electo) y Miguel Torres (segundo vicepresidente electo).

El viernes 3, el JNE proclamó los resultados de la segunda vuelta que dieron como ganadora a la fórmula de Fuerza Popular liderada por Keiko Fujimori.

Desde ese día, la presidenta electa sostiene reuniones con políticos y autoridades y mantiene coordinaciones con su equipo con miras a la designación de su primer gabinete, que debería jurar este 28 de julio, tras la ceremonia de transmisión de mando en el Parlamento.

Según fuentes de El Comercio, Galarreta es una de las principales cartas que contempla Fujimori para liderar el gabinete.

El lunes, la mandataria se reunió con Carlos Espá, abogado y excandidato presidencial de SíCreo, quien en los últimos días ha sido voceado como futuro canciller.