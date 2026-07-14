En una ceremonia solemne, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entrega este miércoles 15 de julio a Keiko Fujimori sus credenciales como presidenta de la República electa para el período 2026-2031.

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