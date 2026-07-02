El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclama este viernes los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral que dan a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) como la virtual presidenta de la República para el período 2026-2031.

Integran la fórmula ganadora del balotaje del 7 de junio: Luis Galarreta (virtual primer vicepresidente y también parlamentario andino electo) y Miguel Torres (virtual segundo vicepresidente y diputado electo).

Fujimori - quien recibirá sus credenciales el 15 de julio- jurará al cargo en menos de un mes, el 28 de julio, durante una ceremonia solemne en el Congreso de la República.

Integran la fórmula ganadora del balotaje del 7 de junio: Luis Galarreta (primer vicepresidente) y Miguel Torres (segundo vicepresidente). / Martin Mejia

El vocero del JNE, Jorge Valdivia, confirmó, a la agencia Andina, que la ceremonia se realizará este 3 de julio, luego que todos los Jurados Electorales Especiales (JEE) realizaran sus respectivas audiencias de proclamación.

Adelantó que han sido invitados los representantes de las organizaciones políticas que participaron en la segunda vuelta: Fuerza Popular y Juntos por el Perú

“Son invitados las organizaciones políticas que han participado en la contienda de esta segunda elección presidencial, los personeros legales, los candidatos, ciertos invitados que ellos quieran para este evento”, explicó.

Según las cifras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Keiko Fujimori llegará a Palacio de Gobierno con el respaldo del 50.135% de los peruanos (9′223,396 votos).

Mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó 49.865%, con 9′173,755 votos.