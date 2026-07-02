00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclama este viernes los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral que dan a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) como la virtual presidenta de la República para el período 2026-2031.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.